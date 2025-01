Kako je fatalni Jasmin Mekić izgledao u mladosti? Godine mu idu u prilog

Jasmin Mekić utjelovio je fatalnog Šimuna u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti' i pridobio srca brojnih gledateljica. Često ga obasipaju komplimentima na društvenim mrežama, a njemu to laska.

"Zapravo to ne precipiram na takav način, u smislu da tome težim, ali moram priznati da mi to imponira. Ovaj posao obožavam, a popularnost je lijepa stvar koja se dogodi usput, naknadno, no nisam računao na to. Još uvijek sam toliko zaokupljen radom na projektu da ničega nisam svjestan. Ali supruga me prije prikazivanja serije upozorila, odnosno, rekla mi je da će se to dogoditi", komentirao je nedavno glumac svoju popularnost za RTL.hr.