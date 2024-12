Kako mu odoljeti? Šimun opet izjavio ljubav Olgi i obećao joj: 'Bit ću dobar'

Olgu je to neugodno iznenadilo. "Šimune, ja bih rado bila uz tebe, ali ne mogu. I ljuta sam i razočarana i ja ne mogu vjerovati da uopće ovo moram govoriti, ti si u braku. Ti si u braku, za boga miloga. Izgleda kao da želim razvoditi nečiju obitelj", rekla mu je. Šimun ju je pokušao razuvjeriti. "To nema nikakve veze s istinom. Između mene i Marte je već odavno gotovo. Ti nisi ništa kriva za to. To što te volim, nema nikakve veze s ovim", istaknuo je.