Kako se profesor Edo mijenjao kroz godine: Vrijeme mu samo ide u prilog!

Đorđe Kukuljica utjelovio je profesora Edu u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', a nakon što se vratio u živote bivših učenica Marte, Paule i Ane, počeo je voditi restoran u koji sve one dolaze, kao i njihovi muževi. Olgu i njega je spojio ružni trač Marte i Paule iz mladosti te su se između njih rodilo veliko prijateljstvo, no ono je došlo na kušnju zbog Edinih osjećaja prema Marti.