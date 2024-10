Kakva prekretnica za mladu Martu iz 'Sjena prošlosti'! Ove godine dobila ulogu, a sad upala i na akademiju: 'Jedva sam čekala'

Mlada glumica Karla Bura u seriji 'Sjene prošlosti' glumi mladu Martu, , a za RTL.hr je otkrila dojmove sa snimanja, no i kako je dobila ulogu.

Kako ste dobili ulogu, kako ste saznali za nju?

Slala sam svoj životopis na sve moguće adrese, išla na sve audicije za koje sam čula i jedan dan sam dobila poziv na audiciju za 'Sjene prošlosti'. Audicija je bila dosta zanimljiva, trebali smo naučiti jednu scenu iz serije koja se nalazi u jezeru, a mi smo audiciju imali u prostoriji tako da je bilo baš izazovno, zanimljivo i zabavno. To mi je prvi put da sam imala audiciju pred kamerama. Ubrzo nakon toga dobila sam poziv kako sam dobila ulogu Marte.

Kako se vama svidjela uloga, koja vam je bila prva pomisao kad ste doznali pojedinosti o svome liku?

Prva pomisao mi je bila "ajme ovo će biti previše zanimljivo"! Meni se doista sviđa uloga jer sam nekako i htjela igrati zlicu koja drži sve pod kontrolom i mora biti kako ona kaže, ne znam, uvijek me to privlačilo i super mi je to što skoro nikakve sličnosti nemam s njom tako da sam stvarno s užitkom prihvatila ovaj izazov i drago mi je što sam se upoznala s nečim novim, drugačijim i zapravo onim što sam i sama željela.