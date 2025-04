Kamovu je dosta Karlovih igrica pa oteo Martu: 'Milijun u gotovini ili se oprosti od svoje drage'

Nakon što je Karlo počeo postavljati uvjete Kamovu i ponovno ga prijavio policiji, Kamov je odlučio igrati prljavo. ''Znaš što, sad ćeš mi duplo platiti. Za prvi put kad si me strpao u zatvor i za ovo sad'', viknuo je Roman Karlu na telefon.

''Znaš Romane, za sve što se dogodilo, si kriv upravo ti'', objasnio je Karlo, a Roman mu je rekao da mu je dao priliku, no da on uporno želi glumiti poštenjaka. ''A i ti i ja znamo da to nisi'', komentirao je ljutito Roman. Karla je zanimalo što želi od njega.

''Da skupo platiš ovu pogrešku, milijun u gotovini. Imaš 24 sata za to dostaviti ili se oprosti od svoje drage'', objasnio je Kamov, a Karlo mu je rekao da će dobiti te novce i da je pusti. ''Pa nisam ja toliko blesav, Marta ostaje sa mnom dok ne izbrojim posljednji cent. Imaš tri sata i 59 minuta, sat kuca, tik tok'', rekao je Kamov i poklopio, a Marta je sve čula. ''Na tvom mjestu bih dobro razmislio'', rekao je Kamov Marti pokazujući joj oružje ispod jakne.

