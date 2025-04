Kaos u policijskoj postaji! Krsto poziva na red inspektore: 'Svi ste zaslužili otkaz'

''Zadržali ste moju klijenticu bez ikakvog obrazloženja i to nakon što je njezin suprug svjedočio i dao joj alibi'', rekao je Krsto, a Rimac je rekao da sumnja u njegov alibi. ''Vi sumnjate? I što ćemo sad? Čekat ćemo dok vi ne unajmite nekakvog vidovnjaka sa čarobnom kuglom da potvrdi vašu sumnju'', komentirao je sarkastično Krsto. ''Ma dajte, molim vas, ovo nije način'', rekao je načelnik. ''Nama je samo trebalo malo vremena da potvrdimo iskaz gospodina Lončara'', opravdavao se Rimac i rekao kako se navedeno potvrdilo.

U novoj epizodi RTL-ove dramske serije 'Sjene prošlosti' inspektorima je jasno da više nemaju na temelju čega držati Paulu u pritvoru, s obzirom na to da su joj muž i Miro dali alibi za noć kad je Ana ubijena, a njihova se priča poklapa i s njezinom. Zbog navedenog je inspektor Rimac ogorčen pa sve teže podnosi sve, a Paulin tata, koji je odvjetnik, ludi na njih.

''Miro Došen i Paula Lončar su potvrdili priču'', objasnila je Darija. ''Slušajte me jednu stvar, ne samo da ćete istog časa oslobodit Tomu Lončara, mog klijenta, nego ćete osloboditi iste sekunde i Paulu Lončar. Ovo je sramota'', govorio im je Krsto, a Rimac je uvjeravao načelnika da su svi oni povezani. ''Oni svi lažu zajedno'', rekao je. ''Da si zašutio iste sekunde'', vikao je načelnik na Rimca, a on je govorio da svi lažu te da je to njegovo profesionalno mišljenje.

''Što sam poludio? Meni treba dupli beneficirani radni staž da slušam ovo od vas'', komentirao je Rimac i otišao. ''E sad ste svi zaslužili otkaz i ja ću se stvarno potruditi da se to dogodi, makar mi to bilo zadnje'', rekao je Krsto.

Seriju 'Sjene prošlosti' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTL-u, a dan ranije je nova epizoda dostupna na platformi Voyo!