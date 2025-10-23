Emisije
Sjene prošlosti

Karlo molio Šimuna za pomoć! On ga hladno odbio: 'S prljavim se igra prljavo. Uostalom, sam pao, sam se ubio'

U dramatičnom susretu, Karlo i Šimun suočili su se u Šimunovom stanu

RTL.hr
23.10.2025 20:45

Susret je započeo neočekivanim potezom. Karlo, čija se tvrtka očito nalazi u nezavidnoj situaciji, stigao je pred svog suparnika s teškim riječima: "Došao sam priznati poraz." Priznao je da je njegova firma na izdisaju: "Morao si malo uprljati ruke, ali uspio si, pobijedio si", sugerirajući da Šimunova pobjeda nije izborena časnim sredstvima.

Karlova molba bila je konkretna – tražio je da Šimuna iskoristi svoje "veze s carinom" kako bi spasio što se spasiti da od njegove posrnule tvrtke.

Karlo, Sjene prošlosti
Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Odgovor Šimuna bio je hladan i neumoljiv. "Žao mi je, ali to je neizvedivo", rekao je, odbacujući bilo kakvu mogućnost pomoći. "S prljavim se igra prljavo", dodao je Šimun.

Šimun je odbacio svaku odgovornost za Karlovu sudbinu, prebacujući krivnju isključivo na njega. "Uostalom, sam pao, sam se ubio", dodao je, prije nego što je zadao konačni udarac Karlovom poslovnom integritetu. "Ništa od ovoga ne bi se dogodilo da si svoje carstvo i svoju firmu izgradio na pošten način."

Šimun, Sjene prošlosti
Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Pogođen optužbom, Karlo je uzvratio udarac, dovodeći u pitanje sam temelj s kojeg mu Šimun drži moralne lekcije. "Baš zanimljivo da ti to govoriš", odgovorio je s prezirom, a zatim iznio optužbu koja seže duboko u prošlost i obiteljsko naslijeđe. "Šimun Novak, koji je imao sve servirano na zlatnom pladnju, nikad nije pustio kap znoja, osobito krvi. I sad ti meni objašnjavaš što je pošteno, a što ne", poručio mu je Karlo.

Rasprava je eskalirala spominjanjem porijekla Šimunova bogatstva. "A reci mi kako je tatica stekao golemi kapital na pošten način?" upitao je Karlo.

Shvativši da od ovog susreta neće dobiti ništa osim novih uvreda, Karlo je prekinuo raspravu. "Sve ovo bila je greška, nisam trebao ni dolaziti", zaključio je.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

