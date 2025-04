Karlo oduševljen Martinim uspjehom: 'Pa ti si prava tajna agentica, balkanski špijun'

Marta se našla s Karlom da mu da ono što je on tražio od nje - Šimunove spise. ''Već sam se prepao da nećeš doći, skoro sam nazvao inspektora Rimca. Oh, što je ovo? Marta, pa ti si prava tajna agentica. Balkanski špijun'', komentirao je Karlo.

''Jesmo li sad gotovi?'', zanimalo je Martu, a on je odgovorio da za sad jesu. ''Nemoj se ništa brinuti'', rekao joj je i pozvao ju da ostane na kavi. ''Ti si stvarno nevjerojatan i to nije kompliment, Karlo. Ucjenjuješ me, maltretiraš me da idem protiv muža... Što bi sad popio kavicu sa mnom? Malo ćaskao? Kao da smo stari frendovi'', komentirala je Marta kroz sarkazam, a Karlo je rekao da bi samo volio da izvuku najbolje iz ove situacije. ''Ne želim ništa s tobom, je li ti to jasno?'', završila je Marta.

