Karlo suočio Mira s istinom o Blanki: 'Upropastit će te. Koliko ona ljudi mora ubiti prije nego što ti pogledaš istini u oči'

U središtu drame našli su se Miro, Blanka i Karlo, čiji su odnosi, stavljeni na kušnju nakon ubojstva Šantića

Nakon što su Miro i Blanka oteli Šantića kako bi iz njega izvukli informacije, situacija izmiče kontroli. Dok Miro i Karlo oklijevaju, Blanka uzima stvari u svoje ruke. Njezin potez, koji je rezultirao Šantićevom smrću, Miro očajnički pokušava opravdati kao čin ljubavi i reakciju u afektu. "Blanka je reagirala u afektu", uvjerava on Karla. Karlo se našao pred nemogućim izborom. S jedne strane, osjećao je lojalnost prema Miri, svom dugogodišnjem prijatelju. S druge strane, svjedočio je Blankinoj sve većoj nestabilnosti i opasnosti koju predstavlja. Njegov šok nakon ubojstva bio je očit, a Blankino ponašanje samo je produbilo njegove sumnje.

Miro i Karlo, Sjene prošlosti

U potresnom razgovoru s Mirom, Karlo ga pokušava suočiti sa surovom istinom. "Miro, ti si naivan da je to čudo jedno. Ništa ona nije napravila zbog tebe. Ona je psihotična osoba", govori mu bez okolišanja. Karlo vidi Blanku ne kao žrtvu, već kao prijetnju koja će uništiti i Miru. "Moraš se maknuti od nje jer će te upropastiti", upozorava ga, svjestan da riječi više nisu dovoljne. Karlo je tada otkrio Miri da je Blanki na mjestu ubojstva ispala ogrlica koju je on zatim stavio u ruku mrtvog Šantića te pozvao policiju. Mirova reakcija na Karlov potez bila je mješavina nevjerice i bijesa. "Kako si mogao?", pita ga, nesposoban shvatiti da ga je najbolji prijatelj izdao na tako brutalan način. Za Miru, Blankina ljubav bila je jedino utočište: "Nitko me nikad nije volio k'o ona."

Karlo, Sjene prošlosti

Karlo, s druge strane, vjeruje da je Blanka trebala ostati u zatvoru i da je njezino puštanje na slobodu bila kobna pogreška. "Koliko ona ljudi mora ubiti prije nego što ti pogledaš istini u oči?", pita Miru, ističući da Blanka mora biti kažnjena za svoja djela. Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

