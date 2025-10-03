Karlo ucijenio policajca da uništi ključni dokaz u Blankinom slučaju – Hoće li se Blanka izvući iz zatvora?

icon-close

Šantićev pokušaj da se izvuče iz dogovora s Karlom ne samo da propada, već ga gura još dublje u ponor iz kojeg, čini se, nema izlaza. Konfrontacija počinje Karlovim ledenim prijekorom. "Toliko posla da nisi mogao nazvati, Šantiću?", pita on, jasno dajući do znanja da se nejavljanje na njegove pozive ne tolerira. Kada Šantić pokuša zatražiti izlaz iz njihovog "dogovora", Karlo ga podsjeća na trenutak kada je "došao puzajući" moliti za pomoć, tražeći da mu otkupi kockarske dugove. "Kad nisi bio tako principijelan, kad si molio da napravim bilo što, Šantiću, da ekipa ne bi uletjela i slomila ti noge", nemilosrdno nastavlja Karlo.

Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Suočen s bezizlaznom situacijom upita Karla što mora učiniti. Naime, Karlo je od Šantića tražio da iz dokaznih materijala u Blankinom slučaju ukrade njezine cipele koje su bile ključni dokaz u slučaju. Šantić je to i učinio i donio ih Karlu koji će ih zatim uništiti. Tijekom Blankinog novog saslušanja njezin odvjetnik osporio je ključni materijalni dokaz – otisak obuće pronađen na mjestu nesreće. "Sud je naveo da otisak obuće predstavlja krunski dokaz protiv moje klijentice", započeo je odvjetnik. "Međutim, obrana raspolaže vještačenjem koje nedvosmisleno pokazuje da otisak s mjesta događaja ne odgovara tenisicama pronađenim kod okrivljenice, ni po veličini, a ni po uzorku potplata."

FOTO: Video