Sjene prošlosti

Karlo ucijenio policajca da uništi ključni dokaz u Blankinom slučaju – Hoće li se Blanka izvući iz zatvora?

Razgovor između Karla i policajca Šantića, dobio je neočekivani obrat

03.10.2025 10:00

Šantićev pokušaj da se izvuče iz dogovora s Karlom ne samo da propada, već ga gura još dublje u ponor iz kojeg, čini se, nema izlaza.

Konfrontacija počinje Karlovim ledenim prijekorom. "Toliko posla da nisi mogao nazvati, Šantiću?", pita on, jasno dajući do znanja da se nejavljanje na njegove pozive ne tolerira. Kada Šantić pokuša zatražiti izlaz iz njihovog "dogovora", Karlo ga podsjeća na trenutak kada je "došao puzajući" moliti za pomoć, tražeći da mu otkupi kockarske dugove. "Kad nisi bio tako principijelan, kad si molio da napravim bilo što, Šantiću, da ekipa ne bi uletjela i slomila ti noge", nemilosrdno nastavlja Karlo.

FOTO: RTL

Suočen s bezizlaznom situacijom upita Karla što mora učiniti. Naime, Karlo je od Šantića tražio da iz dokaznih materijala u Blankinom slučaju ukrade njezine cipele koje su bile ključni dokaz u slučaju. Šantić je to i učinio i donio ih Karlu koji će ih zatim uništiti.

Tijekom Blankinog novog saslušanja njezin odvjetnik osporio je ključni materijalni dokaz – otisak obuće pronađen na mjestu nesreće. "Sud je naveo da otisak obuće predstavlja krunski dokaz protiv moje klijentice", započeo je odvjetnik. "Međutim, obrana raspolaže vještačenjem koje nedvosmisleno pokazuje da otisak s mjesta događaja ne odgovara tenisicama pronađenim kod okrivljenice, ni po veličini, a ni po uzorku potplata."

FOTO: Video

Ova tvrdnja izazvala je pomutnju u sudnici. Na temelju novog vještačenja, obrana je podnijela radikalan zahtjev: "Predlažemo da se navedeni dokaz izdvoji iz spisa kao nezakonit, a njegov daljnji pravni učinak poništi. Na temelju toga tražimo da se kazneni postupak protiv gospođe Kos Došen obustavi zbog nedostatka materijalnih dokaza."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Veliki intervju holivudskog glumca Jacka Dimich: 'U Ameriku sam došao s 26 eura u džepu. Sjene prošlosti? Bilo mi je zadovoljstvo'

