Karlo udario Šimuna šakom u glavu! 'Ljubomoran si. Nije ti svejedno s kim ti se bivša valja po posteljama'

Strani partneri postajali su sve nestrpljiviji, a prijetnje otkazivanjem ugovora i višemilijunskim tužbama visjele su u zraku. "Ako ta roba ne stigne večeras, mi smo u ozbiljnim problemima", poručio je Karlo.
Ispod poslovnog pritiska krio se stari sukob između Karla i njegovog poslovnog, ali i osobnog rivala, Šimuna. "Ako imaš neki problem sa mnom, tu sam", poručio je Šimun, na što mu je Karlo uzvratio prijetnjom: "To ćemo ti i ja riješiti vani, u četiri oka."
Rasprava je brzo prerasla u otvoreni sukob, a povod, kako se kasnije otkrilo, nije bio samo posao. "Ljubomoran si zbog Marte. Ljubomoran si što sam s tvojom bivšom suprugom", dobacio je Karlo. "To što moja bivša supruga radi ili ne radi nema veze s mojim poslom", poručio mu je Šimun. "Znači svejedno ti je s kim ti se bivša valja po posteljama", kazao je Karlo, na što mu je Šimun odgovorio: "Ako se s tobom valjala po postelji, onda sam donio dobru odluku da se rastanem s njom i jer imate nešto zajedničko - vi ste dno." Nakon toga Karlo ga je udario šakom u glavu.
