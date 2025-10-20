Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Karlo udario Šimuna šakom u glavu! 'Ljubomoran si. Nije ti svejedno s kim ti se bivša valja po posteljama'

Zbog nerazjašnjenih problema na carini, ključna isporuka robe kasnila je, dovodeći cijeli posao u opasnost

RTL.hr
20.10.2025 21:15

Strani partneri postajali su sve nestrpljiviji, a prijetnje otkazivanjem ugovora i višemilijunskim tužbama visjele su u zraku. "Ako ta roba ne stigne večeras, mi smo u ozbiljnim problemima", poručio je Karlo.

Ispod poslovnog pritiska krio se stari sukob između Karla i njegovog poslovnog, ali i osobnog rivala, Šimuna. "Ako imaš neki problem sa mnom, tu sam", poručio je Šimun, na što mu je Karlo uzvratio prijetnjom: "To ćemo ti i ja riješiti vani, u četiri oka."

Karlo i Šimun, Sjene prošlosti
Karlo i Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Rasprava je brzo prerasla u otvoreni sukob, a povod, kako se kasnije otkrilo, nije bio samo posao. "Ljubomoran si zbog Marte. Ljubomoran si što sam s tvojom bivšom suprugom", dobacio je Karlo. "To što moja bivša supruga radi ili ne radi nema veze s mojim poslom", poručio mu je Šimun. "Znači svejedno ti je s kim ti se bivša valja po posteljama", kazao je Karlo, na što mu je Šimun odgovorio: "Ako se s tobom valjala po postelji, onda sam donio dobru odluku da se rastanem s njom i jer imate nešto zajedničko - vi ste dno." Nakon toga Karlo ga je udario šakom u glavu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem

Sjene prošlosti Karlo Šimun
Sjene prošlosti

Marta napala Šimuna da je prijavio Karla: 'On je dobar čovjek. Ne mogu vjerovati da si tako nisko pao'

Sjene prošlosti

Tomo priznao Pauli istinu: 'Postoji mogućnost da sam Sarin otac' - Paula ostala u šoku!

Moglo bi te zanimati

Suze u očima! Glumac Marko Petrić i Tina objaviti presladak video s malenom kćerkicom Lily: 'Prvi ples s dedom'

ANKETA Jesu li Nikine prijetnje pištoljom opravdane?

Što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? Bijesna Paula doznaje za Tominu navodnu kćer

Pištolj, prijetnje i otkrivene tajne! Top trenutci u ovotjednim epizodama 'Sjena prošlosti'

Nika povukla okidač! Blanka priznala ubojstvo u dramatičnoj sceni: 'Priznajem. Ubila sam Anu da spasim Miru'

Karlo optužio Šimuna za izdaju i prevaru: 'Ratujemo ti i ja! Samo onda pripremi žrtve'