Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Karlo više ne želi biti Martina tajna veza: 'Idemo na večeru na javnom mjestu. Nije stvar u drugima, nego u činjenici da me skrivaš'

Veza između Marte i Karla ponovno se našla na kušnji. Naizgled bezazlen poziv u restoran razotkrio je duboke nesigurnosti i strahove koji prijete njihovoj budućnosti

RTL.hr
30.09.2025 21:15

Nakon što mu je Marta, u pokušaju da izgladi situaciju, ponudila intimnu večeru kod sebe, Karlo je odlučno odbio. Njegove namjere bile su kristalno jasne i nisu se ticale Martinog kulinarskog umijeća. "Ne, idemo na večeru na javnom mjestu. Ti i ja kao par", bio je Karlov nepokolebljiv odgovor, čime je Marti jasno dao do znanja da je vrijeme skrivanja prošlo. Njegova frustracija kulminirala je izjavom koja pogađa u srž problema: "Nije stvar u drugima, nego u tebi i u činjenici da me skrivaš." Za Karla, zajednički izlazak nije samo obrok, već potvrda da je njihova veza stvarna i vrijedna pokazivanja svijetu.

S druge strane, Martu ideja o javnoj večeri s Karlom ispunjava panikom. "Dobro, Karlo, ali što nije ljepše tu? Mi ovdje imamo svoj mir, možemo se opustiti", pokušavala ga je uvjeriti, nudeći sigurnost njihovog doma kao utočište od znatiželjnih pogleda.

Marta i Karlo, Sjene prošlosti
Marta i Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U kasnijem razgovoru s prijateljicom Paulom, Marta otkriva stvarne razmjere svoje tjeskobe. "Pozvao me van na večeru. Nas dvoje sami u restoranu, među ljudima, kao par. U javnosti, razumiješ?" očajna je. Svjesna je da bi njihov zajednički izlazak bio okidač za lavinu tračeva. "To bi bila bomba. Glavna tema u naselju. Moram to nekako izbjeći", priznaje, otkrivajući koliko je opterećena mišljenjem drugih i kako se boji da će postati predmet ogovaranja.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Karlo Marta
Sjene prošlosti

Marta je razotkrivena! Šimun doznao zašto Olga nije bila u bolnici nakon avionske nesreće

Moglo bi te zanimati

Gledateljice oduševljene Martinim ružem iz 'Sjena prošlosti': Vizažistica serije otkrila o kojem se modelu radi

ANKETA Što mislite, mogu li Paula i Tomo imati stabilan brak?

Marta bijesno upala na Danijelov rođendan! Odmah je napala Šimuna: 'Pitala sam te gdje je Mila?!'

Preslatki obiteljski trenuci! Prvi rođendan malenog Danijela bio je ispunjen smijehom, ljubavlju i darovima

Veronika Pauli otkrila formulu za spas braka: 'Dijete je pravi recept. Strasti frcaju na sve strane'

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' podijelio video s kolegama iz serije i nasmijao pratitelje: 'Jedna subota prije otprilike pola godine, i danas'