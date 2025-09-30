Karlo više ne želi biti Martina tajna veza: 'Idemo na večeru na javnom mjestu. Nije stvar u drugima, nego u činjenici da me skrivaš'

Nakon što mu je Marta, u pokušaju da izgladi situaciju, ponudila intimnu večeru kod sebe, Karlo je odlučno odbio. Njegove namjere bile su kristalno jasne i nisu se ticale Martinog kulinarskog umijeća. "Ne, idemo na večeru na javnom mjestu. Ti i ja kao par", bio je Karlov nepokolebljiv odgovor, čime je Marti jasno dao do znanja da je vrijeme skrivanja prošlo. Njegova frustracija kulminirala je izjavom koja pogađa u srž problema: "Nije stvar u drugima, nego u tebi i u činjenici da me skrivaš." Za Karla, zajednički izlazak nije samo obrok, već potvrda da je njihova veza stvarna i vrijedna pokazivanja svijetu.

S druge strane, Martu ideja o javnoj večeri s Karlom ispunjava panikom. "Dobro, Karlo, ali što nije ljepše tu? Mi ovdje imamo svoj mir, možemo se opustiti", pokušavala ga je uvjeriti, nudeći sigurnost njihovog doma kao utočište od znatiželjnih pogleda.