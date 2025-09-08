Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Kemija je bila jača od razuma! Marta i Karlo provode noć zajedno: 'Sve što smo mogli biti, a nikad nismo'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova, uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
08.09.2025 11:47

Širi se rascjep između Šimuna i Olge. On joj zamjera što je upropastila sastanak i osramotila ga pred partnerima, a ona više ne može trpjeti njegove sumnje.

Zatraži od njega da se odseli, no očajni Šimun se teško miri s prekidom.

U međuvremenu, Marta i Karlo uživaju u zajedničkom druženju i konačno se prepuštaju jedno drugome: Razmišljam o svemu što smo mogli biti, a nikad nismo. Želim to ispraviti tu, s tobom..."

Marta i Karlo poljubac
Marta i Karlo poljubac FOTO: RTL

Paulin plan se izjalovi kada Tomo dozna za njezin dogovor s Blankom i Mirom pa se ponovno sukobljavaju. Očajna Paula donese odluku – neće dati iskaz u Blankinu slučaju.

Miro je prisiljen zaprijetiti Pauli Tominom tajnom iz prošlosti...

'Sjene prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u! Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

sjene prošlosti karlo i marta
Sjene prošlosti

Što će se dogoditi u novim epizodama 'Sjena prošlosti'? Olga i Šimun su pred prekidom