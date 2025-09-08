Kemija je bila jača od razuma! Marta i Karlo provode noć zajedno: 'Sve što smo mogli biti, a nikad nismo'

Širi se rascjep između Šimuna i Olge. On joj zamjera što je upropastila sastanak i osramotila ga pred partnerima, a ona više ne može trpjeti njegove sumnje.

Zatraži od njega da se odseli, no očajni Šimun se teško miri s prekidom.

U međuvremenu, Marta i Karlo uživaju u zajedničkom druženju i konačno se prepuštaju jedno drugome: Razmišljam o svemu što smo mogli biti, a nikad nismo. Želim to ispraviti tu, s tobom..."