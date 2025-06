Kočija i poseban gost iznenađenja! Glumica Monika Mihajlović za RTL.hr o svadbi: 'Jako emotivno...'

''Svadba je prošla predivno. Stvarno je bilo i jako emotivno i opušteno, zabavno. Jako sam zadovoljna! Naravno, uvijek neke sitnice mogu biti bolje ili drugačije, ali nema veze... Dobila sam ono što sam htjela, a to je iskrena i čista emocija – to nam je nekako najvažnije. Ante je isto jako zadovoljan kako je sve prošlo, a to mi je isto bilo važno - da i on bude zadovoljan, sretan i da to zbilja bude naš dan. Moja mama je jedna predivna žena koja je ostala s nama na podiju do tri ujutro. To je bilo sve jako emotivno. Naše obitelji su bile uz nas i to nam je bilo jako važno'', rekla je Monika i otkrila tko im je bio gost iznenađenja na svadbi.