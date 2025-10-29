Emisije
Sjene prošlosti

Konačno doznali istinu! Tomo nije Sarin otac: 'Eto, ostajemo samo nas troje kao prije'

Atmosfera u domu Lončarovih bila je nabijena emocijama dok su Tomo i Paula čekali rezultate očinstva

RTL.hr
29.10.2025 20:45

Neizvjesnost je postajala gotovo nepodnošljiva, što je Tomo sažeo u jednoj rečenici: "Ubija me ova neizvjesnost."

Pritisak je bio toliki da je Paulu podsjetio na jedan od najstresnijih trenutaka u životu svake žene. "Isuse dragi, ovo je gore od prvog testa za trudnoću", povjerila se.

Paula i Tomo, Sjene prošlosti
Paula i Tomo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Kako bi skrenuli misli s mučnog čekanja, par je utočište pronašao u sjećanjima, vraćajući se u prošlost koja je oblikovala njihov odnos. U jednom posebno dirljivom trenutku, Tomo se prisjetio njihovog prvog testa za trudnoću i neočekivanih osjećaja koji su ga preplavili. "Sjećaš se? Nikad u životu nisam se toliko prepao", priznao je, ali je zatim dodao detalj koji je iznenadio: "Ali kad je test na kraju ipak bio negativan, meni je nekako bilo žao."

Napetost je dosegla vrhunac kada je Tomi stigla poruka. Paula mu je uzela mobitel te unijela šifru. Zatim je pročitala ključne riječi koje su odzvanjale prostorijom: "Nisi otac."

"Eto, ostajemo samo nas troje k'o prije", rekla je Paula s osmijehom, a Tomo je potvrdio: "Da, naša mala obitelj."

Tomo Paula Sara Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Olga spasila Martu! 'Skočila je i spasila me. Auto je udario nju umjesto mene'

Sjene prošlosti

U panici i šoku! Marta pokušava spasiti Olgu nakon strašne nesreće na cesti: 'Zovite hitnu, ona ima malo dijete'

