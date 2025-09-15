Kraj prijateljstva! Karlo izgovorio brutalne riječi Miri: 'Ti si gnjida i nula od čovjeka'

Karlo je i dalje bijesan na Miru što mu je prešutio da je Tomo odgovoran za njegovu nesreću. "Ja sam kriv, stvarno osjećam krivicu. Da sam ja pojma imao da si ti ovakva gnjida i nula od čovjeka. Muljator. Ne bi mi ni na kraj pameti bilo da ću takvu školsku foru ja popušiti od tebe. Kriv sam", rekao mu je Karlo, a Miro mu je pokušao objasniti da nije sve tako jednostavno.

"Sve je jako jednostavno. Ja sam u potpunosti kriv jer sam ti dozvolio da mi takvu foru tako lako prodaš. Nula lojalnosti od tebe. Ja sam mislio da smo ti i ja prijatelji i više od toga. Ti si dvadeset godina čekao da mi to kažeš. Ti si čekao sebi pogodan trenutak da mi to kažeš. Mislio si mi reći? Sasvim je svejedno jesi čekao dvadeset godina, dvadeset dana, dvadeset sekundi, ako mi nisi odmah rekao čim si to čuo. Ti si propao čovjek", rekao mu je Karlo