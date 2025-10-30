Emisije
Sjene prošlosti

Kraj 'Sjena prošlosti'! Što nas čeka u finalnoj epizodi omiljene serije?

U posljednjoj epizodi serije 'Sjene prošlosti', sve se polako otkriva, ali na putu ka iskupljenju čeka nas još mnogo iznenađenja

RTL.hr
30.10.2025 10:00

Nakon što je Olga hrabro spasila Martu od jurećeg automobila, obje su preživjele, no Marta je duboko potresena. Tijekom nesvjestice, imala je neobičnu halucinaciju u kojoj joj se ukazao Edo i pokazao posljedice njezinih odluka. Hoće li se Marta napokon suočiti s prošlošću i promijeniti?

Šimun i Olga su prošli kroz teške trenutke, no njihov odnos sada se čini snažniji nego ikad, s neočekivanim iznenađenjem koje će dirnuti sve. Karlo i Marta, nakon nesuglasica, također pronalaze zajednički jezik, no mir neće trajati dugo.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Marta je odlučila napraviti korak prema pomirenju i organizirati večeru za sve. No, večera naravno neće proći bez incidenata.

U posljednjim trenucima serije, očekuje nas vjenčanje koje će, osim radosti, donijeti i sjećanje na sretne trenutke.

Finale 'Sjena prošlosti' ne propustite večeras u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

