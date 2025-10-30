Kraj 'Sjena prošlosti'! Što nas čeka u finalnoj epizodi omiljene serije?

Nakon što je Olga hrabro spasila Martu od jurećeg automobila, obje su preživjele, no Marta je duboko potresena. Tijekom nesvjestice, imala je neobičnu halucinaciju u kojoj joj se ukazao Edo i pokazao posljedice njezinih odluka. Hoće li se Marta napokon suočiti s prošlošću i promijeniti?

Šimun i Olga su prošli kroz teške trenutke, no njihov odnos sada se čini snažniji nego ikad, s neočekivanim iznenađenjem koje će dirnuti sve. Karlo i Marta, nakon nesuglasica, također pronalaze zajednički jezik, no mir neće trajati dugo.