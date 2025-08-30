Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Krvavi nož, razrušeni odnosi i izgubljeno skrbništvo: Šokantni završetak tek je početak još veće drame u 'Sjenama prošlosti'

Od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati gledatelje očekuje nastavak intriga u popularnom kvartu jer 'Sjene prošlosti' vraćaju se još napetije

RTL.hr
30.08.2025 09:00

Serija 'Sjene prošlosti' prošle je jeseni prikovala brojne gledatelje uz male ekrane, a svakodnevne avanture Olge, Paule, Ane i Marte pratili su s velikim nestrpljenjem. U ponedjeljak se vraća s novom sezonom koja donosi još više napetosti i preokreta.

Prva sezona završila je krajem svibnja, i to na više nego dramatičan način. Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je završila u pritvoru, a odnos Tome i Paule došao je na rub sloma. Olga se, nakon žestoke svađe s Martom i Viktorijom, našla na ulici s krvavim nožem u rukama dok su se policijske sirene sve više približavale. Što se uistinu dogodilo u kvartu i kakve sudbine čekaju glavne likove – otkrit će nova sezona.

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Martin svijet dodatno se zatresao povratkom Karla, njezine velike ljubavi iz mladosti. Slabosti koje je godinama skrivala sada su isplivale na površinu. Ni njezina odana saveznica Paula više nije bezuvjetno uz nju – sve češće joj se suprotstavlja, iako istovremeno žudi za njezinom pažnjom i uvijek joj se vraća.

Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Jelena Perčin o ulozi Marte u 'Sjenama prošlosti': 'Imam brz mozak kao ona. Veselim se novim epizodama, bit će burno'

Moglo bi te zanimati

Neponovljiva Marta se vraća! Jelena Perčin o budućim planovima i 'Sjenama prošlosti': 'Bila sam spremna na iznenađenja!'

ANKETA: Olga ili Marta? Tko će u novim epizodama 'Sjena prošlosti' reći 'uzimam'?

Sve je spremno za vjenčanje godine! Olga ili Marta - tko će izreći sudbonosno 'da' već u prvoj epizodi novih 'Sjena prošlosti'?

Pogledajte nove kadrove serije 'Sjene prošlosti': Svi će dobiti ono što zaslužuju?!

Povratak na male ekrane! Vanda Winter stiže u 'Sjene prošlosti' kao zlica Glorija: 'Uloga se pojavila u idealnom trenutku'

Trio iz 'Sjena prošlosti' zajedno na ljetovanju! Jelena Perčin pohvalila se s fotografijom