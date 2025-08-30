Krvavi nož, razrušeni odnosi i izgubljeno skrbništvo: Šokantni završetak tek je početak još veće drame u 'Sjenama prošlosti'

Serija 'Sjene prošlosti' prošle je jeseni prikovala brojne gledatelje uz male ekrane, a svakodnevne avanture Olge, Paule, Ane i Marte pratili su s velikim nestrpljenjem. U ponedjeljak se vraća s novom sezonom koja donosi još više napetosti i preokreta.

Prva sezona završila je krajem svibnja, i to na više nego dramatičan način. Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je završila u pritvoru, a odnos Tome i Paule došao je na rub sloma. Olga se, nakon žestoke svađe s Martom i Viktorijom, našla na ulici s krvavim nožem u rukama dok su se policijske sirene sve više približavale. Što se uistinu dogodilo u kvartu i kakve sudbine čekaju glavne likove – otkrit će nova sezona.