Krvavi nož, razrušeni odnosi i izgubljeno skrbništvo: Šokantni završetak tek je početak još veće drame u 'Sjenama prošlosti'

Serija 'Sjene prošlosti' prošle je jeseni prikovala brojne gledatelje uz male ekrane, a svakodnevne avanture Olge, Paule, Ane i Marte pratili su s velikim nestrpljenjem. U ponedjeljak se vraća s novom sezonom koja donosi još više napetosti i preokreta.
Prva sezona završila je krajem svibnja, i to na više nego dramatičan način. Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je završila u pritvoru, a odnos Tome i Paule došao je na rub sloma. Olga se, nakon žestoke svađe s Martom i Viktorijom, našla na ulici s krvavim nožem u rukama dok su se policijske sirene sve više približavale. Što se uistinu dogodilo u kvartu i kakve sudbine čekaju glavne likove – otkrit će nova sezona.
Martin svijet dodatno se zatresao povratkom Karla, njezine velike ljubavi iz mladosti. Slabosti koje je godinama skrivala sada su isplivale na površinu. Ni njezina odana saveznica Paula više nije bezuvjetno uz nju – sve češće joj se suprotstavlja, iako istovremeno žudi za njezinom pažnjom i uvijek joj se vraća.
Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.