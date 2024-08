Ljetna idila Arije Rizvić: 'Marku i meni ovo ljeto je trebao potpuni odmor. Napunili smo baterije'

Urednik RTL Sporta velika je podrška svojoj djevojci, a njezina uloga Blanke Kos u seriji 'Sjene prošlosti' posebno mu je intrigantna. "Zna me zezati i pitati kako to da sam takva zlica", kroz smijeh priča Arija pa dodaje: "Blanka je pilates trenerica Marte (Jelena Perčin) i Paule (Dajana Čuljak), mlada djevojka koja silno želi biti dio visokog društva i učinit će sve da dođe do onog što želi. Blanka ima svoje razloge zašto je takva. Inspiraciju za ovaj lik našla sam u ljudima oko sebe, onima koje poznajem i ne poznajem, ali i iz životnih situacija. Obožavam promatrati ljude iz svoje okoline", otkriva Rizvić.

Ljetni odmor odlično joj je došao, no, priznaje, nedostajala joj je i njezina kompleksna Blanka, baš kao i ekipa sa seta. "Napunila sam baterije i presretna sam što smo se vratili na set! Prvi dan nakon godišnjeg mi je uvijek najteži, no brzo se tijelo i mozak naviknu na povratak u rutinu. Usto, obožavam ovaj posao", dodala je glumica.