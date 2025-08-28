Ljubav i romantika! Glumica Monika iz 'Sjena prošlosti' oduševila pratitelje prekrasnim fotkama s vjenčanja: 'Kao princeza'

Nakon vjenčanja, Monika je za RTL.hr otkrila više. "Zajedno smo dvije i pol godine, a upoznali smo se na dočeku Nove godine preko zajedničkih prijatelja. Njegov ga je prijatelj pozvao na doček, a sada na svadbi je upravo on bio kum. Također, mene je moja najbolja prijateljica zvala na doček, a ona je sada moja kuma. Tako smo nas dvoje završili zajedno, a kumovi su također u vezi već dugi niz godina pa nam je svadbeni stol bio prilično mali jer smo bili samo nas četvero", ispričala je Monika.

