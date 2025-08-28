Emisije
Sjene prošlosti

Ljubav i romantika! Glumica Monika iz 'Sjena prošlosti' oduševila pratitelje prekrasnim fotkama s vjenčanja: 'Kao princeza'

Glumica Monika Mihajlović (33), koja tumači ulogu Davorke u seriji 'Sjene prošlosti', ovog se lipnja udala za liječnika Antu Rotima

RTL.hr
28.08.2025 18:00

Glumica Monika Mihajlović (33), koja tumači ulogu Davorke u seriji 'Sjene prošlosti', ovog se lipnja udala za liječnika Antu Rotima. Sada je na Instagramu podijelila prekrasne fotografije s vjenčanja.

Fotkama je raznježila i pratitelje. "Kao princeza", "Ljepotica", "Blistaš", samo su neki od komentara.

Nakon vjenčanja, Monika je za RTL.hr otkrila više. "Zajedno smo dvije i pol godine, a upoznali smo se na dočeku Nove godine preko zajedničkih prijatelja. Njegov ga je prijatelj pozvao na doček, a sada na svadbi je upravo on bio kum. Također, mene je moja najbolja prijateljica zvala na doček, a ona je sada moja kuma. Tako smo nas dvoje završili zajedno, a kumovi su također u vezi već dugi niz godina pa nam je svadbeni stol bio prilično mali jer smo bili samo nas četvero", ispričala je Monika.

Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

U 'Sjene prošlosti' stiže liječnik kojeg će utjeloviti priznato holivudsko ime: 'Trudio sam se dati dušu ovom krasnom liku'

