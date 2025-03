Ljubav ili opsesija? Tomo slijepo vjeruje Pauli: 'Prekidali bi drugi, ali mi, dušo, ne'

"Sad sam i ja ovdje. Sad sam ja četvrta. Primate li me u grupu?", pitala je Blanka. "Pa naravno da te primamo, kaj ti je", odgovorio je Tomo. Otkrio je da su se on i Miro upoznali na fakultetu i da su zajedno igrali košarku. "Tomo i ja smo prohodali još u srednjoj", rekla je Paula.

Blanka je komentirala da je to slatko i pitala ih jesu li cijeli život zajedno. "Da da, cijeli život skupa i onda smo nastavili hodati i na fakultetu i to je to", odgovorio je Tomo. Blanku je zanimalo jesu li ikad prekinuli. Paula je rekla da nisu. "Zašto bismo prekidali? Prekidali bi drugi, ali mi, dušo, ne", komentirao je Tomo.