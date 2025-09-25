Ljubomora i optužbe! Karlo upao u Martinu kuću: 'Je li Šimun ovdje kao Milin otac ili kao tvoj bivši muž?'

Njegova ljubomora bila je opipljiva dok je ispitivao motive iza Šimunovog boravka. "Jesi li ti pozvala svog bivšeg muža ili se pozvao sam?" pitao je, odbacujući ozbiljnost Šimunovih ozljeda. "Ja sam ga upravo vidio ispred kuće. Ne izgleda mi baš kao ranjenik s Neretve", cinično je prokomentirao, implicirajući da Marta koristi situaciju za obnavljanje stare veze.

Karlova sumnja kulminirala je u optužbi da ga Marta ponovno uvlači u svoje emocionalne igre. "Mene zanima je li ovo jedna od onih situacija gdje se ti sa mnom poigravaš dok nema Šimuna, pa kad Šimun dođe, onda me odbaciš kao staru krpu", rekao je, saževši svoj strah u jedno ključno pitanje: "Je li on ovdje kao Milin otac ili kao tvoj bivši muž?"