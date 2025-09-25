Ljubomora i optužbe! Karlo upao u Martinu kuću: 'Je li Šimun ovdje kao Milin otac ili kao tvoj bivši muž?'

Njegova ljubomora bila je opipljiva dok je ispitivao motive iza Šimunovog boravka. "Jesi li ti pozvala svog bivšeg muža ili se pozvao sam?" pitao je, odbacujući ozbiljnost Šimunovih ozljeda. "Ja sam ga upravo vidio ispred kuće. Ne izgleda mi baš kao ranjenik s Neretve", cinično je prokomentirao, implicirajući da Marta koristi situaciju za obnavljanje stare veze.
Karlova sumnja kulminirala je u optužbi da ga Marta ponovno uvlači u svoje emocionalne igre. "Mene zanima je li ovo jedna od onih situacija gdje se ti sa mnom poigravaš dok nema Šimuna, pa kad Šimun dođe, onda me odbaciš kao staru krpu", rekao je, saževši svoj strah u jedno ključno pitanje: "Je li on ovdje kao Milin otac ili kao tvoj bivši muž?"
Suočena s optužbama, Marta je pokušala obraniti svoju odluku, inzistirajući na ljudskosti i roditeljskoj odgovornosti. "Nisam pozvala bivšeg muža, nego Milinog tatu koji je skoro poginuo", objasnila je, otkrivajući ozbiljnost situacije. "Čovjek ima unutarnji hematom, a to je opasno po život. Doktori su rekli da mu treba skrb."
U očajničkom pokušaju da dopre do Karla, apelirala je na njegovu savjest, koristeći njihovu kćer kao posljednji argument. "Što sam trebala? Ostaviti ga pred zgradom i reći: 'Bog, Šimune, snađi se'? Što da mu pozli? Kako bih onda pogledala u oči svom djetetu?" upitala je. Iako je Karlo priznao da Mila treba oca, njegov fokus ostao je na Marti. Na kraju, Marta je pružila jasan odgovor na njegov ultimatum: "On je ovdje kao Milin otac. Šimun i ja smo završili svoju priču."
