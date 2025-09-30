Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Ljutiti Karlo postavlja ultimatum Marti: 'Večera na javnom mjestu – ti i ja kao par!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
30.09.2025 11:09

Marta poludi jer Šimun nije vratio Milu kući na vrijeme pa napravi scenu kod Olge. Šimun i Olga dobiju priliku nasamo porazgovarati i brojne nedoumice izađu na vidjelo...

Tomo se ispričava Pauli i oni se pomire, a Miro i Blanka shvate da imaju samo jedan izlaz iz situacije u kojoj su se zatekli.

Marta i Karlo, Sjene prošlosti
Marta i Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Karlo ne želi oprostiti Marti što se nije pojavila na dogovorenoj večeri i postavlja joj ultimatum.

Večera na javnom mjestu – ti i ja kao par", smrtno je ozbiljan Karlo.

Što nam fali tu! Ne moramo sad dramiti oko večere. Ovdje imamo svoj mir, ja volim kuhati", opravdava se Marta.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Jako dobar pokušaj, Marta. Svejedno bih da ti i ja večeramo vani. Nije stvar u drugima nego u činjenici da me skrivaš!" ne posustaje Karlo u svojoj namjeri, ne dajući joj prostora za igrice.

Je li ga uspjela odgovoriti ili će uskoro cijelo susjedstvo doznati za novu ljubavnu vezu, pokazat će nova epizoda serije 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Odvažna i hrabra! Martin nakit privlači poglede gledateljica 'Sjena prošlosti'. Pogledajte njezina najbolja izdanja

Sjene prošlosti

Gledateljice oduševljene Martinim ružem iz 'Sjena prošlosti': Vizažistica serije otkrila o kojem se modelu radi

Moglo bi te zanimati

Gledateljice oduševljene Martinim ružem iz 'Sjena prošlosti': Vizažistica serije otkrila o kojem se modelu radi

ANKETA Što mislite, mogu li Paula i Tomo imati stabilan brak?

Marta bijesno upala na Danijelov rođendan! Odmah je napala Šimuna: 'Pitala sam te gdje je Mila?!'

Preslatki obiteljski trenuci! Prvi rođendan malenog Danijela bio je ispunjen smijehom, ljubavlju i darovima

Veronika Pauli otkrila formulu za spas braka: 'Dijete je pravi recept. Strasti frcaju na sve strane'

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' podijelio video s kolegama iz serije i nasmijao pratitelje: 'Jedna subota prije otprilike pola godine, i danas'