Ljutiti Karlo postavlja ultimatum Marti: 'Večera na javnom mjestu – ti i ja kao par!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

icon-close

Marta poludi jer Šimun nije vratio Milu kući na vrijeme pa napravi scenu kod Olge. Šimun i Olga dobiju priliku nasamo porazgovarati i brojne nedoumice izađu na vidjelo... Tomo se ispričava Pauli i oni se pomire, a Miro i Blanka shvate da imaju samo jedan izlaz iz situacije u kojoj su se zatekli.

icon-expand Marta i Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Karlo ne želi oprostiti Marti što se nije pojavila na dogovorenoj večeri i postavlja joj ultimatum. Večera na javnom mjestu – ti i ja kao par", smrtno je ozbiljan Karlo. Što nam fali tu! Ne moramo sad dramiti oko večere. Ovdje imamo svoj mir, ja volim kuhati", opravdava se Marta.

icon-expand Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL