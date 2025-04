Loše vijesti za Tomu, Gabrijela ga je prevarila: 'Gle ovo, kaže da se ovaj broj ne koristi'

''Kaj je to? Kaj je ova tuna od zlata, zašto to toliko puno košta?'', ispitivao je Tomo konobara. ''I kuhar se isto žalio, ali sam si rekao da mora sve biti savršeno za prezentaciju'', odgovorio je konobar.

''To je istina, to je odlična investicija... To će nam se sve vratiti'', govorio je Tomo. ''Da, ali to je druga stvar... Gospođa Gabrijela je javila i otkazala prezentaciju prije desetak minuta i sad imamo masu tih japanskih delicija i ne znamo što da radimo s njima'', rekao je konobar Tomi, a njega je zanimalo što je točno rekla.

''Da je otkazala, da joj je žao – to je to'', odgovorio je konobar. Tomo je nervozno išao zvati Gabrijelu, no broj je nedostupan. ''Gle ovo, kaže da se ovaj broj ne koristi'', nervozno je rekao Tomo.

''Možda je neka muljatorica, ima i takvih'', komentirao je konobar. Tomu je pak uhvatio napad panike. ''Sinoć mi je rekla da će sve biti uredu, sad mi se ne javlja. Je li ona normalna?'', komentirao je Tomo. ''O Bože dragi, ja ću poludjeti'', komentirao je Tomo, a onda je zvao Miru da mu kaže sve što se događa.

