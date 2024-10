Majka i kćer se pomirile! Ana priznala da je zbog Olge pogriješila: 'To je moj ogroman grijeh'

Nika je doznala što je njezina majka zajedno s prijateljicama učinila Olgi. To ju je zgrozilo i odlučila je živjeti s ocem. No, Mato ih je odlučio pomiriti.

"Jesi naučila lekciju? Ti nisi kao one? Kao ona užasna Marta, jel da da nisi", upitala ju je Nika.

"Da, to je taj moj ogroman grijeh, užasna pogreška. Nisam mogla niti pojmiti kakve će to imati posljedice. Probaj me shvatiti", rekla je Ana.

Mato su uključio u raspravu.