Mališani koji su ukrali srca publike! Najslađi glumci 'Sjena prošlosti' vraćaju se ove jeseni na RTL-u

'Sjene prošlosti' vraćaju se ove jeseni na male ekrane, a uz uzbudljivu radnju gledatelje će ponovno osvojiti i najmlađi glumci koji su seriji donijeli posebnu dozu šarma i topline. Ezra Mošet ponovno će utjeloviti Nou Lončara, Marla Ibrahimpašić vraća se kao Mila Novak, dok će se u seriji ponovno pojaviti i maleni Danijel u ulozi Olginog sina. Njihova energija i iskreni osmijesi seriji će i ove sezone dati toplinu kojoj je teško odoljeti.
Druga sezona, ističu iz produkcijskog tima, bit će još napetija, no sve djeliće slagalice ipak će, kažu, ostaviti gledateljima koji će ih polako otkrivati.
"Gledatelji svakako moraju dočekati i pogledati! Druga sezona donosi sve ono što je publika voljela - napetost, intrige, jake likove, ali ide još dublje. Istražujemo što se događa kad moralni kompasi likova počnu pucati pod pritiskom ambicija, ljubavi, osvete. U nastavku serije doznat ćemo tko je ubijen, a tko je ubojica. Dok će nekima razotkrivanje istine napokon donijeti mir, drugima će srušiti temelje života", ističe izvršna producentica Iva Grahor.
Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!