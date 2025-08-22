Mališani koji su ukrali srca publike! Najslađi glumci 'Sjena prošlosti' vraćaju se ove jeseni na RTL-u

'Sjene prošlosti' vraćaju se ove jeseni na male ekrane, a uz uzbudljivu radnju gledatelje će ponovno osvojiti i najmlađi glumci

'Sjene prošlosti' vraćaju se ove jeseni na male ekrane, a uz uzbudljivu radnju gledatelje će ponovno osvojiti i najmlađi glumci koji su seriji donijeli posebnu dozu šarma i topline. Ezra Mošet ponovno će utjeloviti Nou Lončara, Marla Ibrahimpašić vraća se kao Mila Novak, dok će se u seriji ponovno pojaviti i maleni Danijel u ulozi Olginog sina. Njihova energija i iskreni osmijesi seriji će i ove sezone dati toplinu kojoj je teško odoljeti.

icon-expand Mila, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Druga sezona, ističu iz produkcijskog tima, bit će još napetija, no sve djeliće slagalice ipak će, kažu, ostaviti gledateljima koji će ih polako otkrivati.

icon-expand Noa, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Gledatelji svakako moraju dočekati i pogledati! Druga sezona donosi sve ono što je publika voljela - napetost, intrige, jake likove, ali ide još dublje. Istražujemo što se događa kad moralni kompasi likova počnu pucati pod pritiskom ambicija, ljubavi, osvete. U nastavku serije doznat ćemo tko je ubijen, a tko je ubojica. Dok će nekima razotkrivanje istine napokon donijeti mir, drugima će srušiti temelje života", ističe izvršna producentica Iva Grahor.

icon-expand Danijela, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!