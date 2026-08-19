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Sjene prošlosti

Marina Fernandez iz 'Sjena prošlosti' privukla poglede u Sarajevu, a svi su gledali u njezinu odvažnu kreaciju

U punom je jeku 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, koje svake večeri okuplja regionalne i svjetske zvijezde na jednom od najprestižnijih crvenih tepiha u Europi

RTL.hr
19.08.2026 20:00

Petog dana festivala, među brojnim elegantnim uzvanicima, posebnu pozornost privukla je hrvatska glumica Marina Fernandez Vučić iz 'Sjena prošlosti'.

Crna elegancija na crvenom tepihu

Marina Fernandez Vučić prošetala je crvenim tepihom u doista upečatljivoj crnoj kombinacij. Riječ je o dvodijelnom kompletu koji se sastojao od strukturiranog, teksturiranog crop topa bez rukava te dugačke suknje A-kroja. Upravo je suknja bila najdramatičniji dio kreacije, izrađena od prozirnog crnog materijala s raskošnim, svjetlucavim uzorcima. Cjelokupni dojam zaokružen je otvorenim leđima.

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Svoj je outfit glumica upotpunila dugim crnim opernim rukavicama, klasičnim salonkama i malom crnom torbicom. Dok je samouvjereno pozirala pred fotografima na prepoznatljivom tepihu s geometrijskim uzorcima, bilo je jasno da je njezin modni odabir jedan od onih o kojima će se pričati.

Poznato lice s malih ekrana

Marina Fernandez Vučić lice je koje je domaćoj publici dobro poznato po ulogama u popularnim domaćim serijama kao što su 'Ruža vjetrova' i 'Sjene prošlosti', gdje je ostvarila zapažene uloge.

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