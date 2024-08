Marina Fernandez: 'Svaki čovjek vodi u sebi borbu o kojoj ništa ne znamo'

"No zato će nas podsjećati na to da svaki čovjek vodi u sebi borbu o kojoj ništa ne znamo", objašnjava Marina i dodaje: "Jako mi se sviđa slojevitost i kompleksnost Olgina lika koji otvara veliki prostor za igru. To je lik pun iznenađenja koji će u ljudima izazvati široki spektar emocija."

Marina je uvjerena kako će gledatelji imati razumijevanja za brojne Olgine postupke, a i sama priznaje da se često uhvati kako promišlja o ljudskom ponašanju, zlobi i porivima pojedinaca da svjesno naude drugima te da je ne prestaje mučiti vječno pitanje - zašto?