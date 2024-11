Marina i Monika sprijateljile su se na setu serije 'Sjene prošlosti': 'Ona je najslađa osoba na svijetu'

"Imam dosta lagani oblik multiple skleroze. Postoje naši suborci koji imaju puno težu kliničku sliku i proživljavaju vrlo, ajmo reći, ružne simptome. Ja sam blagoslovljena time što je moja bolest prilično blaga pa ja nemam puno tih simptoma koji me ograničavaju u svakodnevnom životu. U početku je to bilo, znači dijagnoza je postavljena neuritisom, odnosno izgubila sam dio vida na jednom oku i tako smo došli do dijagnoze. Otkrivene su lezije na mozgu koje su odgovarajuće dijagnozi. Napravili smo lumbalnu punkciju. Nakon lumbalne punkcije postavlja se dijagnoza i to je to. Meni je možda više utjecala psihički jer sam počela postavljati pitanje. Multipla skleroza napada živce i ljudima se ruke tresu, ostaju bez mobilnosti u rukama. Vrlo često zna napasti i hod pa imamo ljude koji hodaju s određenim pomagalom, štapom ili su u kolicima. I tu sam počela postavljati pitanja. Ovaj moj posao je fokusiran na moje ruke i zaista mi trebaju ruke kako bih mogla raditi ovaj posao. Što ako? I tu je onda krenulo pitanje na koje nema odgovara i koje je možda pogrešno. Što ću ja sada ako meni multipla udari na ruke i ja neću moći raditi ovaj posao? Multipla zna nekada udariti i na govor. Što ako mi udari na govor pa se neću moći baviti glumom?", ispričala je Monika.

Bio je to vrlo težak period za nju. "Nakon dijagnoze, nisam javljala na castinge. Nisam još ni mislila. RTL je to odlučio umjesto mene jer nisam bila sigurna. Imam strašno veliku odgovornost prema svakom projektu u koji ulazim, i prema kolegama, i prema produkciji, prema svima koji ulažu svoje vrijeme u te projekte koje radimo i nisam bila sigurna jesam li ja fizički dovoljno spremna ući u taj neki projekt i zato se nisam javljala na castinge. Sad se situacija promijenila, sad mi je RTL dokazao da sam spremna i da mogu, ali nekako sam tu ja više iz straha reagirala što ako nego što je bilo objektivnih razloga za to. Nakon nekog vremena sam promijenila ploču, postavila sam si sva moguća pitanja koja sam si mogla postaviti. Na neka možeš odgovoriti, na neka odgovora nema . Multipla skleroza je bolest s tisuću lica. Ponekad je vrlo blaga, ponekad udara vrlo teško i vrlo nezgodno i to ne možemo znati. Prema tome, nema potrebe da si postavljaš pitanje što ako. U redu, reagirat ćeš u tom trenutku ako dođe do tog trenutka, a do onda raširi ruke i radi sve što želiš raditi. I naravno da sam odmah nastavila raditi u salonu i nastavila sam s predstavama i dramskim radionicama s djecom. Znači, nisam promijenila maltene ništa", dodala je.