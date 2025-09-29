Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' podijelio video s kolegama iz serije i nasmijao pratitelje: 'Jedna subota prije otprilike pola godine, i danas'

Marko Petrić, koji u seriji 'Sjene prošlosti' tumači lik Mire, na svom Instagramu podijelio je video u kojem se prikazuju trenutci sa snimanja od prije pola godine te današnje druženje. U videu se uz Marka Petrića u automobilu voze Arija Rizvić, Dajana Čuljak i Matija Kačan, a na kraju prikazuje njihovo ponovno okupljanje na kavi u Zagrebu ovog vikenda. "Jedna subota prije otprilike pola godine, i danas...", napisao je Marko u opisu videa, nostalgično se prisjećajući tih lijepih trenutaka.