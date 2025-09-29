Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' podijelio video s kolegama iz serije i nasmijao pratitelje: 'Jedna subota prije otprilike pola godine, i danas'

Marko Petrić pratitelje je iznenadio novim videom sa seta

RTL.hr
29.09.2025 15:00

Marko Petrić, koji u seriji 'Sjene prošlosti' tumači lik Mire, na svom Instagramu podijelio je video u kojem se prikazuju trenutci sa snimanja od prije pola godine te današnje druženje. U videu se uz Marka Petrića u automobilu voze Arija Rizvić, Dajana Čuljak i Matija Kačan, a na kraju prikazuje njihovo ponovno okupljanje na kavi u Zagrebu ovog vikenda. "Jedna subota prije otprilike pola godine, i danas...", napisao je Marko u opisu videa, nostalgično se prisjećajući tih lijepih trenutaka.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Marko je nedavno na Instagramu pokazao kako izgleda snimanje intimnih scena i nasmijao pratitelje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Marko Petrić Sjene prošlosti Arija Rizvić Dajana Čuljak Matija Kačan
Sjene prošlosti

Veronika Pauli otkrila formulu za spas braka: 'Dijete je pravi recept. Strasti frcaju na sve strane'

Sjene prošlosti

Njihove oči govore sve! Olga i Šimun moraju se sresti zbog posebnog razloga: 'Nisam bio siguran želiš li me tamo'

Moglo bi te zanimati

Njihove oči govore sve! Olga i Šimun moraju se sresti zbog posebnog razloga: 'Nisam bio siguran želiš li me tamo'

Gledatelji ljuti zbog Martinih postupaka, navijaju za Karla: 'Ajme ova Marta, pored Karla opet navalila na Šimuna, ne razumijem stvarno'

Od avionske nesreće do šokantnog uhićenja! Ovo su najuzbudljiviji trenutci koji su obilježili protekli tjedan 'Sjena prošlosti'

Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Bijesna Marta uništit će Danijelov 1. rođendan

ANKETA Treba li se Olga vratiti Šimunu?

ANKETA Je li Glorija zaslužila sve što joj je Miro priredio?