Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' pokazao kako izgleda snimanje scene vožnje: 'Iza kamere, iza volana'

U kratkom i duhovitom videu, Petrić je prikazao kontrast između stvarnosti na setu i finalnog kadra koji gledatelji vide na ekranima. Prvi dio snimke prikazuje njega i Ariju Rizvić kako sjede u automobilu okruženi brojnom filmskom ekipom, kamerama i rasvjetom u studiju, daleko od prave ceste. U opis objave napisao je: "Iza kamere, iza volana."

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' oduševio je svoje pratitelje na Instagramu podijelivši zanimljiv video "iza kulisa" sa snimanja popularne serije Sjene prošlosti.

Podsjetimo, Marko Petrić i njegova supruga Valentina nedavno su postali roditelji. Valentina je rodila djevojčicu koju su nazvali Lily.

