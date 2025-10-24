Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' pokazao kako izgleda snimanje scene vožnje: 'Iza kamere, iza volana'

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' oduševio je svoje pratitelje na Instagramu podijelivši zanimljiv video "iza kulisa" sa snimanja popularne serije Sjene prošlosti.
U kratkom i duhovitom videu, Petrić je prikazao kontrast između stvarnosti na setu i finalnog kadra koji gledatelji vide na ekranima. Prvi dio snimke prikazuje njega i Ariju Rizvić kako sjede u automobilu okruženi brojnom filmskom ekipom, kamerama i rasvjetom u studiju, daleko od prave ceste. U opis objave napisao je: "Iza kamere, iza volana."
Podsjetimo, Marko Petrić i njegova supruga Valentina nedavno su postali roditelji. Valentina je rodila djevojčicu koju su nazvali Lily.
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!