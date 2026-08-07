Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' rastopio pratitelje novim fotkama s ljetovanja: Uloga tate pristaje mu savršeno

Glumac Marko Petrić sa suprugom, našom proslavljenom plesačicom Tinom, i kćerkicom Lily trenutno boravi u Umagu, a novim je fotografijama na Instagramu još jednom dokazao da mu uloga oca pristaje bez greške.
"Divni dani i uspomene", napisao je Marko u opisu serije fotografija na kojima ne skida osmjeh s lica dok pozira sa svojom mezimicom.
Morske radosti i idilični obiteljski trenuci
Fotografije s istarske obale prikazuju pravu ljetnu obiteljsku idilu. Glumac je podijelio neprocjenjive trenutke u kojima malenu Lily podiže u zrak pokraj bazena, ponosno je nosi na ramenima tijekom šetnje te u naručju uživa u sunčanim danima.
Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i pregršt toplih komentara Markovih kolega, prijatelja i obožavatelja koji ne skrivaju oduševljenje time koliko glumac uživa u roditeljstvu.