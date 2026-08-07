Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' rastopio pratitelje novim fotkama s ljetovanja: Uloga tate pristaje mu savršeno

Glumac Marko Petrić sa suprugom, našom proslavljenom plesačicom Tinom, i kćerkicom Lily trenutno boravi u Umagu, a novim je fotografijama na Instagramu još jednom dokazao da mu uloga oca pristaje bez greške.

"Divni dani i uspomene", napisao je Marko u opisu serije fotografija na kojima ne skida osmjeh s lica dok pozira sa svojom mezimicom.