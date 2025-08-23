Emisije
Sjene prošlosti

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' zaigrao 'Ja vs. ja': 'Čini mi se da sam korak ispred svih'

Glumac Marko Petrić u RTL.hr-ovom serijalu 'Ja vs. ja' odgovarao je na pitanja kao Miro, ali i kao - on

RTL.hr
23.08.2025 10:00

Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!

