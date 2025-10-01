Emisije
Sjene prošlosti

Marta bijesna na Tomu! Oštro se obračunala s njim: 'Je li tebi glava služi samo kao ukras?'

Marta je bijesna na Tomu i Paulu nakon što je Tomo Karlu rekao da je Marta molila Šimuna da joj se vrati, zbog čega su se Marta i Karlo posvađali

01.10.2025 21:00

Martu je Karlovo pitanje zateklo nespremnu, a njezino energično poricanje i optužbe da su to "obične laži" i "glupe optužbe" samo su produbile jaz među njima. Situacija je eskalirala kada je Karlo otkrio izvor svoje informacije – Tomo.

Ponižena i bijesna, Marta je uletjela u dom Tome i Paule, spremna na obračun. "Je li tebi glava služi samo kao ukras?" grmjela je na Tomu, dodajući: "Muž ti je ili glup ili sadist koji uživa u ponižavanju mene." Dok je Tomo nespretno pokušavao izbjeći odgovornost i pobjeći na zahod, tvrdeći da je sve to "lanjski snijeg", Paula je stajala sa strane.

FOTO: RTL

Martinoj ljutnji nije bilo kraja. Zaprijetila je Tomi da će zažaliti ako njezino ime još jednom uzme u usta, a Pauli je poručila da pazi što priča pred "nesposobnim" suprugom.

Marta je sada ostala sama sa svojim strahovima, shvaćajući da je Tomina spletka možda zauvijek uništila njezinu priliku za pomirenje s Karlom. "Trebala sam se pomiriti s Karlom, a sad... sad je sve još gore, puno gore nego što sam mogla zamisliti", očajavala je, pitajući se hoće li ga zauvijek izgubiti.

Blankin i Mirov plan za bijeg propao! Karlo im ponudio pomoć - je li to iskrena gesta ili plan za osvetu?

Marta napravila kaos s lažnom dojavom o bombi! Karlo i ona završili u svađi: 'Kad si mi planirala reći da si molila Šimuna da ti se vrati'

