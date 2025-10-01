Marta bijesna na Tomu! Oštro se obračunala s njim: 'Je li tebi glava služi samo kao ukras?'

Martu je Karlovo pitanje zateklo nespremnu, a njezino energično poricanje i optužbe da su to "obične laži" i "glupe optužbe" samo su produbile jaz među njima. Situacija je eskalirala kada je Karlo otkrio izvor svoje informacije – Tomo.
Ponižena i bijesna, Marta je uletjela u dom Tome i Paule, spremna na obračun. "Je li tebi glava služi samo kao ukras?" grmjela je na Tomu, dodajući: "Muž ti je ili glup ili sadist koji uživa u ponižavanju mene." Dok je Tomo nespretno pokušavao izbjeći odgovornost i pobjeći na zahod, tvrdeći da je sve to "lanjski snijeg", Paula je stajala sa strane.
Martinoj ljutnji nije bilo kraja. Zaprijetila je Tomi da će zažaliti ako njezino ime još jednom uzme u usta, a Pauli je poručila da pazi što priča pred "nesposobnim" suprugom.
Marta je sada ostala sama sa svojim strahovima, shvaćajući da je Tomina spletka možda zauvijek uništila njezinu priliku za pomirenje s Karlom. "Trebala sam se pomiriti s Karlom, a sad... sad je sve još gore, puno gore nego što sam mogla zamisliti", očajavala je, pitajući se hoće li ga zauvijek izgubiti.
