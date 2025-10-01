Marta bijesna na Tomu! Oštro se obračunala s njim: 'Je li tebi glava služi samo kao ukras?'

Martu je Karlovo pitanje zateklo nespremnu, a njezino energično poricanje i optužbe da su to "obične laži" i "glupe optužbe" samo su produbile jaz među njima. Situacija je eskalirala kada je Karlo otkrio izvor svoje informacije – Tomo.

Ponižena i bijesna, Marta je uletjela u dom Tome i Paule, spremna na obračun. "Je li tebi glava služi samo kao ukras?" grmjela je na Tomu, dodajući: "Muž ti je ili glup ili sadist koji uživa u ponižavanju mene." Dok je Tomo nespretno pokušavao izbjeći odgovornost i pobjeći na zahod, tvrdeći da je sve to "lanjski snijeg", Paula je stajala sa strane.