Sjene prošlosti

Marta bijesna zbog Šimunovog kašnjenja: 'Imali smo dogovor koji nisi ispoštovao. Namjerno ovo radiš, je l' tako?'

Marta je bijesna jer Šimun nije vratio Milu doma u dogovoreno vrijeme

30.09.2025 20:30

Dogovor je bio jasan – Mila se trebala vratiti točno u sedam sati, bez minute kašnjenja. No, Šimunovo nepridržavanje dogovorenog vremena za Martu nije samo propust, već jasan znak nepoštovanja.

Njezina frustracija nije proizašla samo iz kašnjenja, već i iz osjećaja da je njezina dobra volja izigrana. "Kao prvo, ovaj rođendan uopće nije bio u planu. Izašla sam ti u susret, a kao drugo, imali smo dogovor koji nisi ispoštovao", objasnila je.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

S druge strane, Šimun situaciju vidi potpuno drugačije. Njegov ležeran stav i pokušaj opravdanja dodatno su rasplamsali Martin bijes. "Oprosti, nisam mislio kasniti, i što je pola sata toliko bitno?", upitao je. Za njega, kašnjenje je bilo nenamjerna posljedica druženja na kojem se, kako tvrdi, i Mila odlično provela.

Međutim, Marta u njegovim postupcima vidi uzorak ponašanja i sumnja na namjernu provokaciju. "Namjerno ovo radiš, je l' tako?", upitala ga je izravno, na što je on optužuje da pretjeruje.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

