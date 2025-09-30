Marta bijesna zbog Šimunovog kašnjenja: 'Imali smo dogovor koji nisi ispoštovao. Namjerno ovo radiš, je l' tako?'

Dogovor je bio jasan – Mila se trebala vratiti točno u sedam sati, bez minute kašnjenja. No, Šimunovo nepridržavanje dogovorenog vremena za Martu nije samo propust, već jasan znak nepoštovanja.

Njezina frustracija nije proizašla samo iz kašnjenja, već i iz osjećaja da je njezina dobra volja izigrana. "Kao prvo, ovaj rođendan uopće nije bio u planu. Izašla sam ti u susret, a kao drugo, imali smo dogovor koji nisi ispoštovao", objasnila je.