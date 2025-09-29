Marta bijesno upala na Danijelov rođendan! Odmah je napala Šimuna: "Pitala sam te gdje je Mila?!"

icon-close

Sve je počelo Šimunovim nenajavljenim dolaskom i iznenadnim planom da odvede njihovu kćer Milu na rođendansku proslavu. Za Martu, taj je potez bio jasan primjer nepoštovanja i sebičnosti. "Šimune, ovo mi je neprihvatljivo! Prvo dolaziš nenajavljeno, onda imaš iznenadne planove. Remetiš Milin raspored i još očekuješ da imam razumijevanja", izrazila je Marta svoju frustraciju, ističući kako Mila taj dan ima trening gimnastike. Nije se radilo o bilo kakvom treningu. Marta je naglasila koliko se namučila kako bi osigurala mjesto kod prestižne trenerice, poznate po strogoj disciplini i rasporedu. "Jako dobro znaš koliko sam se ja polomila da ona dobije tu trenericu. Koliko je teško doći do nje, koje sam veze morala povući?"

icon-expand Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Šimunov argument da dijete "može izostati jedanput" naišao je na zid. Za Martu, problem nije bio u jednom propuštenom treningu, već u principu. "Može, ali se to mora najaviti barem jedan dan prije", odrješito je odgovorila, naglašavajući kako trenerica zahtijeva red i disciplinu, kako od djece, tako i od roditelja. Nakon napete rasprave, Marta je ipak popustila. No, njezino popuštanje došlo je sa strogim ultimatumom. "Hoćeš je vratiti do sedam", započela je, a zatim pojačala svoju naredbu: "Ali do 7:00. Ni minutu kasnije. Okej, jesmo se razumjeli?"

icon-expand Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL