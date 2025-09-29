Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Marta bijesno upala na Danijelov rođendan! Odmah je napala Šimuna: "Pitala sam te gdje je Mila?!"

Proslava Danijelovog rođendan stvorila je tenzije između Marte i Šimuna

RTL.hr
29.09.2025 21:15

Sve je počelo Šimunovim nenajavljenim dolaskom i iznenadnim planom da odvede njihovu kćer Milu na rođendansku proslavu. Za Martu, taj je potez bio jasan primjer nepoštovanja i sebičnosti.

"Šimune, ovo mi je neprihvatljivo! Prvo dolaziš nenajavljeno, onda imaš iznenadne planove. Remetiš Milin raspored i još očekuješ da imam razumijevanja", izrazila je Marta svoju frustraciju, ističući kako Mila taj dan ima trening gimnastike. Nije se radilo o bilo kakvom treningu. Marta je naglasila koliko se namučila kako bi osigurala mjesto kod prestižne trenerice, poznate po strogoj disciplini i rasporedu. "Jako dobro znaš koliko sam se ja polomila da ona dobije tu trenericu. Koliko je teško doći do nje, koje sam veze morala povući?"

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Šimunov argument da dijete "može izostati jedanput" naišao je na zid. Za Martu, problem nije bio u jednom propuštenom treningu, već u principu. "Može, ali se to mora najaviti barem jedan dan prije", odrješito je odgovorila, naglašavajući kako trenerica zahtijeva red i disciplinu, kako od djece, tako i od roditelja.

Nakon napete rasprave, Marta je ipak popustila. No, njezino popuštanje došlo je sa strogim ultimatumom. "Hoćeš je vratiti do sedam", započela je, a zatim pojačala svoju naredbu: "Ali do 7:00. Ni minutu kasnije. Okej, jesmo se razumjeli?"

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Dok su se kazaljke na satu približavale sedam sati, a zatim ga i prešle, Martin mir se topio, a tjeskoba pretvarala u bijes. Marta je zatim bijesno upala na Danijelovu rođendansku zabavu. "Gdje je Mila?", upitala je Marta odmah na vratima. Šimune odmah uzdahnuo: "Marta, ja sam potpuno zaboravio." "Pitala sam gdje je Mila?!" izderala se još jednom Marta.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Marta Šimun Olga
Sjene prošlosti

Preslatki obiteljski trenuci! Prvi rođendan malenog Danijela bio je ispunjen smijehom, ljubavlju i darovima

Moglo bi te zanimati

Od avionske nesreće do šokantnog uhićenja! Ovo su najuzbudljiviji trenutci koji su obilježili protekli tjedan 'Sjena prošlosti'

Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Bijesna Marta uništit će Danijelov 1. rođendan

ANKETA Treba li se Olga vratiti Šimunu?

ANKETA Je li Glorija zaslužila sve što joj je Miro priredio?

Šokantni obrat! Miro smjestio Gloriji, a snimka koju je osigurao razotkriva njezine najopasnije tajne

Veliki udarac za Gloriju! Inspektor Rimac je priveo: 'Evo mene nažalost, ovdje sam da vas privedem'