Marta bijesno upala na Danijelov rođendan! Odmah je napala Šimuna: "Pitala sam te gdje je Mila?!"

Sve je počelo Šimunovim nenajavljenim dolaskom i iznenadnim planom da odvede njihovu kćer Milu na rođendansku proslavu. Za Martu, taj je potez bio jasan primjer nepoštovanja i sebičnosti.
"Šimune, ovo mi je neprihvatljivo! Prvo dolaziš nenajavljeno, onda imaš iznenadne planove. Remetiš Milin raspored i još očekuješ da imam razumijevanja", izrazila je Marta svoju frustraciju, ističući kako Mila taj dan ima trening gimnastike. Nije se radilo o bilo kakvom treningu. Marta je naglasila koliko se namučila kako bi osigurala mjesto kod prestižne trenerice, poznate po strogoj disciplini i rasporedu. "Jako dobro znaš koliko sam se ja polomila da ona dobije tu trenericu. Koliko je teško doći do nje, koje sam veze morala povući?"
Šimunov argument da dijete "može izostati jedanput" naišao je na zid. Za Martu, problem nije bio u jednom propuštenom treningu, već u principu. "Može, ali se to mora najaviti barem jedan dan prije", odrješito je odgovorila, naglašavajući kako trenerica zahtijeva red i disciplinu, kako od djece, tako i od roditelja.
Nakon napete rasprave, Marta je ipak popustila. No, njezino popuštanje došlo je sa strogim ultimatumom. "Hoćeš je vratiti do sedam", započela je, a zatim pojačala svoju naredbu: "Ali do 7:00. Ni minutu kasnije. Okej, jesmo se razumjeli?"
Dok su se kazaljke na satu približavale sedam sati, a zatim ga i prešle, Martin mir se topio, a tjeskoba pretvarala u bijes. Marta je zatim bijesno upala na Danijelovu rođendansku zabavu. "Gdje je Mila?", upitala je Marta odmah na vratima. Šimune odmah uzdahnuo: "Marta, ja sam potpuno zaboravio." "Pitala sam gdje je Mila?!" izderala se još jednom Marta.
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.