Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Marta dobila što je htjela! Šimun pristao na oporavak u njezinoj kući: 'Sve radim zbog Mile'

Nakon što je izbjegao smrt u avionskoj nesreći, Šimun se budi u bolničkoj sobi, iscrpljen, ali živ

RTL.hr
24.09.2025 21:00

Vijesti koje mu donose liječnici su ohrabrujuće – očekuje se potpuni oporavak bez trajnih posljedica. No, put do tog oporavka zahtijeva strogo mirovanje i stalnu njegu.

Suočen s otpuštanjem iz bolnice, Šimun se nalazi pred ključnim izborom: oporavljati se u bolnici ili prihvatiti pomoć. Liječnici su bili jasni – kućna njega je obavezna, a ako je nema, morat će ostati u bolnici. U tom ključnom trenutku, Marta iznosi prijedlog koji mijenja sve. "Dođi k meni, mislim, k nama", predlaže mu. Svjesna njegove tvrdoglavosti, Marta argumentira da je to najjednostavnije i najbolje rješenje. "Doktor je rekao da ti treba njega, a to će kod nas biti najjednostavnije", objašnjava mu.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Kako bi njezine riječi imale veću težinu, ona u razgovor uvodi njihovu kćer Milu, podsjećajući ga da njegova borba više nije samo njegova. "Ja sve ovo radim zbog nje. Moraš misliti na Milu i nju staviti na prvo mjesto", emotivno mu poručuje. Šimun je zatim prihvatio njezin prijedlog, ali žali jer na Martinom mjestu nije Olga.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Šimun Marta Olga Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Glorija smatra da je izigrana! Zaprijetila Miri i Blanki: 'Dogovor otpada. A ti ćeš istrunuti u zatvoru'

Sjene prošlosti

Inspektor Rimac sumnja na Gloriju! Počeo s opasnom istragom: 'Ovdje nešto ne štima'

Moglo bi te zanimati

Sve samo ne romantično! Marko Petrić pokazao kako izgleda snimanje intimnih scena u 'Sjenama prošlosti'

Sjećate se nje? Evo gdje je danas Olivera iz 'Gospodina Savršenog': 'Uvijek sam zaljubljena, život je lijep'

Prve dobre vijesti! Šimun je živ i oporavlja se - Marta se lažima riješila Olge iz bolnice

Napet obračun! Glorija zaprijetila Miri: 'Imaš 24 sata da ispuniš obećanje inače baj-baj Blankice'

Miro priznao Blanki da Glorija želi njegovo dijete! 'Nisam to mogao napraviti. Ne mogu se zamisliti s nekim drugim'

Hoće li ga ikad više vidjeti? Olgi i Marti ruši se cijeli svijet: 'Jedna je osoba preminula, muškarac srednjih godina'