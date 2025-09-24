Marta dobila što je htjela! Šimun pristao na oporavak u njezinoj kući: 'Sve radim zbog Mile'

Vijesti koje mu donose liječnici su ohrabrujuće – očekuje se potpuni oporavak bez trajnih posljedica. No, put do tog oporavka zahtijeva strogo mirovanje i stalnu njegu.

Suočen s otpuštanjem iz bolnice, Šimun se nalazi pred ključnim izborom: oporavljati se u bolnici ili prihvatiti pomoć. Liječnici su bili jasni – kućna njega je obavezna, a ako je nema, morat će ostati u bolnici. U tom ključnom trenutku, Marta iznosi prijedlog koji mijenja sve. "Dođi k meni, mislim, k nama", predlaže mu. Svjesna njegove tvrdoglavosti, Marta argumentira da je to najjednostavnije i najbolje rješenje. "Doktor je rekao da ti treba njega, a to će kod nas biti najjednostavnije", objašnjava mu.