Marta došla po Milu u školu, ali ona je već otišla: 'Bila je kod mene...'

Marta je došla po Milu u školu, ali Veronika i Tihana su joj rekle da je ona sama otišla iz nje. Marta je došla uspaničeno doma, a pitala je Lucu zna li više o tome. ''Bila sam tamo i rekli su mi da je sama otišla'', rekla je uspaničeno Marta. Luce je komentirala kako je možda Šimun otišao po nju jer nema tko drugi.

''Mora biti on, možda ima sastanak pa se ne može javiti'', tješila se Marta, a onda se sjetila da nazove Olgu iako ju je Olga već zvala pa je to ignorirala. Ipak, nije trebala dugo nazivati jer je Olga došla Marti na vrata i to ne s ikim drugim nego Milom. Čim ju je vidjela Marti je pao kamen sa srca.