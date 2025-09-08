Marta i Karlo se prepustili strastima! U krevetu razmjenjivali slatke riječi: 'Ne znam kad sam se zadnji put ovako osjećao. Možda nikad'

Marta i Karlo proveli su predivnu noć zajedno. "Bila je ovo večer puna iznenađenja, a mislio si da je biftek vrhunac večeri", nasmijano je rekla Marta Karlu.

Karlo joj je odgovorio s iskrenošću: "Biftek je stvarno bio savršen, ali ti si nešto drugo. Ne znam kad sam se zadnji put ovako osjećao. Možda nikad." Njegove riječi su dirnule Martu, koja mu je s nježnim osmijehom odgovorila: "Ostani."