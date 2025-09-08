Emisije
Sjene prošlosti

Marta i Karlo se prepustili strastima! U krevetu razmjenjivali slatke riječi: 'Ne znam kad sam se zadnji put ovako osjećao. Možda nikad'

Marta i Karlo proveli su predivnu noć zajedno

RTL.hr
08.09.2025 21:00

Marta i Karlo proveli su predivnu noć zajedno. "Bila je ovo večer puna iznenađenja, a mislio si da je biftek vrhunac večeri", nasmijano je rekla Marta Karlu.

Karlo joj je odgovorio s iskrenošću: "Biftek je stvarno bio savršen, ali ti si nešto drugo. Ne znam kad sam se zadnji put ovako osjećao. Možda nikad." Njegove riječi su dirnule Martu, koja mu je s nježnim osmijehom odgovorila: "Ostani."

Karlo, pomalo nesiguran, upitao ju je: "Što ako me Mila vidi ujutro?" Marta ga je smireno pogledala i rekla: "Ne brini, želim da ostaneš."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

