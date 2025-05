Marta ipak odbija Karla, a on joj sve rekao u lice: 'Bio sam ti spreman dati sve – svijet na dlanu!'

Karlo je uzeo Marti i Mili karte za Pariz, organizirao luksuzan automobil i smještaj s pogledom na grad, a Marta je inzistirala da i on ide s njima. Ipak, u zadnji tren je odustala od puta, a da mu to nije niti javila. Karlo ih je čekao i kad se nisu pojavile, došao je k Marti vidjeti o čemu je riječ. Kod Marte je zato vrijeme bila Viktorija koja je odmah primijetila Karla i odmjerila ga te otišla.

''Gdje si ti cijeli dan? Zašto se ne javljaš na telefon?'', upitao je Martu Karlo, a ona je odgovorila da ima posla. ''Pariz otpada, imam važnijih stvari... Nismo mi imali nikakav dogovor'', odgovorila je samouvjereno Marta. ''To si me kao pustila previše blizu pa se bojiš da nema povratka'', komentirao je Karlo, a Marta je sarkastično komentirala da ne zna kako da mu odoli. ''Ok. Shvatio sam'', rekao je Karlo. Marta mu je rekla da je otkazala put jer brine o svojoj obitelji, a šetanje po Parizu joj trenutno nije na listi prioriteta.