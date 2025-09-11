Napeto glasovanje! Marta izgubila bitku za shopping centar, Olga i Veronika uživale u pobjedi

Došao je trenutak glasanja Odbora o izgradnji shopping centra u kvartu. Marta je već na samom početku bila vidno iznervirana jer je Olga uspjela izmanipulirati situaciju i predložila da se glasovanje održi anonimno.

Nakon prebrojavanja glasova, prijedlog koji je iznijela Marta – odbijen je. Dok su se Olga i Veronika zadovoljno smješkale, Marta je kipjela od bijesa.

Nije dugo čekala da reagira. Ustala je i prišla Veroniki, pa joj s prijetećim tonom poručila: "Veronikice, pa ti si se ohrabrila. Bravo. Sretno ti bilo."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.