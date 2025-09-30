Marta je razotkrivena! Šimun doznao zašto Olga nije bila u bolnici nakon avionske nesreće

icon-close

Razgovor koji je započeo kao izraz žaljenja zbog uništene večeri, ubrzo je prerastao u razotkrivanje bolnih tajni i nesporazuma. Večer koja je trebala biti posvećena slavlju pretvorila se u bojno polje narušenih odnosa. "Tako mi je žao što je ovo sve izvela, i to baš na njegov prvi rođendan", povjerio se Šimun Olgi, vidno potresen Martinim ponašanjem koje je bacilo sjenu na proslavu.

Olga i Šimun, Sjene prošlosti

Olga, koja je i sama primijetila da je Marta u posljednje vrijeme posebno neraspoložena, nije očekivala ništa manje od nje. Ipak, ni ona nije slutila da će ovaj događaj pokrenuti lavinu priznanja i razotkriti mrežu laži koja je oblikovala Šimunovu percepciju nakon avionske nesreće. Šimun, opterećen osjećajem krivnje, priznaje: "Možda jesam ja kriv. Nisam trebao otići na oporavak od nje." "Bio sam u šoku, Olga. Nisam znao što napraviti nakon svega", prisjeća se Šimun teškog razdoblja, dodajući kako mu se činilo da Olga ne želi imati ništa s njim. U potresnoj ispovijesti, Šimun otkriva ključnu informaciju koja mijenja sve: "Meni je Marta rekla da te uopće nije vidjela u bolnici."

Olga, Sjene prošlosti