Sjene prošlosti

Marta je razotkrivena! Šimun doznao zašto Olga nije bila u bolnici nakon avionske nesreće

Nakon napete proslave prvog rođendana malenog Danijela, obilježene Martinim ispadom, Šimun i Olga u kasnim noćnim satima otvaraju dušu

30.09.2025 21:00

Razgovor koji je započeo kao izraz žaljenja zbog uništene večeri, ubrzo je prerastao u razotkrivanje bolnih tajni i nesporazuma.

Večer koja je trebala biti posvećena slavlju pretvorila se u bojno polje narušenih odnosa. "Tako mi je žao što je ovo sve izvela, i to baš na njegov prvi rođendan", povjerio se Šimun Olgi, vidno potresen Martinim ponašanjem koje je bacilo sjenu na proslavu.

Olga i Šimun, Sjene prošlosti
Olga i Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Olga, koja je i sama primijetila da je Marta u posljednje vrijeme posebno neraspoložena, nije očekivala ništa manje od nje. Ipak, ni ona nije slutila da će ovaj događaj pokrenuti lavinu priznanja i razotkriti mrežu laži koja je oblikovala Šimunovu percepciju nakon avionske nesreće. Šimun, opterećen osjećajem krivnje, priznaje: "Možda jesam ja kriv. Nisam trebao otići na oporavak od nje."

"Bio sam u šoku, Olga. Nisam znao što napraviti nakon svega", prisjeća se Šimun teškog razdoblja, dodajući kako mu se činilo da Olga ne želi imati ništa s njim. U potresnoj ispovijesti, Šimun otkriva ključnu informaciju koja mijenja sve: "Meni je Marta rekla da te uopće nije vidjela u bolnici."

Olga, Sjene prošlosti
Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Olgina reakcija na Šimunove riječi bila je mješavina šoka i potvrde vlastitih sumnji. "Bila sam užasnuta kad sam čula", priznaje, otkrivajući svoju stranu priče. "Osobno sam otišla Marti i javila joj. Ipak si ti Milin otac."

Razlog zbog kojeg nije bila uz njega u bolnici kad se probudio sada dobiva potpuno novo svjetlo. "Paula me nazvala... rekla da Danijel ima temperaturu. A sad kad malo bolje razmislim, uopće nije imao", prisjetila se Olga, shvaćajući da je vjerojatno i sama bila žrtva pomno isplanirane obmane.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Olga Šimun
Sjene prošlosti

