Marta ljuta zbog Agatine oporuke: 'Naravno da se dočepala njene love – to je i čekala'

Marti je njezina odvjetnica došla prenijeti sretne vijesti u vezi s Agatinom oporukom. ''Agata je ostavila svu svoju imovinu Mili i Danijelu'', rekla je. ''I novce i nekretnine i dionice'', pojasnila je, a Martu je zanimalo što to točno znači.

''To znači da su oni nasljednici, ali će se time moći koristiti tek kad budu punoljetni, a do tad sve ostaje u zakladi koju je Agata osnovala za njih dvoje'', rekla je odvjetnica. ''Super, sad će Danijel koji je vanbračno dijete biti ravnopravni nasljednik s Milom... Izvrsno'', komentirala je Marta. ''Agata je tako htjela, tako će i biti'', rekla je odvjetnica, a Marti to ne odgovara. ''Pa naravno da se Olgica dočepala njene love – to je čekala. Ništa drugo niti ne radi nego trepće okicama i smiješka se i otima tuđe '', rekla je Marta, a odvjetnica joj je objasnila da one ne mogu utjecati na Agatinu želju.