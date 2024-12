Marta moli Olgu za oprost: 'Vjerujem da možemo spasiti ovo prijateljstvo'

''Bile smo mlade, bile smo blesave, ali smo čuvale leđa jedna drugoj – ti meni, ja tebi. Nikad nam nije bilo dosadno, dijelile smo sve. Olga, nama se svašta dogodilo životu i tebi i meni. Ja ne znam kako smo samo jednog dana postale neprijateljice, to nije stvar samo prošlosti'', nastavila je Marta i dodala kako ju je pozvala da se doseli ovdje kako bi se ponovno spojile.

''Da riješimo te repove iz prošlosti. Htjela sam biti prijateljica doktorici Olgi, kao što sam bila basistici Olgi'', objasnila je Marta, no Olga je na sve njezine riječi sumnjičava.

''Iskreno sam to htjela i veselila se što ćeš se doseliti i stvarno ne znam kako smo se još više udaljile i sad je taj odnos trajno uništen – ne znam kako, odakle sve to'', rekla je Marta. Olga smatra da je to njezina narav.

''Jednostavno tražiš stalno sukobe'', rekla joj je Olga. Marta ipak misli kako je za svađu potrebno dvoje te da nije samo ona kriva. ''Ali, spremna sam priznati svoje greške. Vjerujem da možemo spasiti ovo prijateljstvo, ali moramo obje priznat jedno drugoj sve što smo napravile...'', rekla je Marta i dodala kako se želi vratiti svojim korijenima. ''Ti i ja smo bile najbolje prijateljice, odabrale smo jedna drugu'', zaključila je Marta.

