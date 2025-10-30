Emisije
Sjene prošlosti

Marta na prekretnici! Vizija pokojnog Ede otkriva istinu koju godinama potiskuje: 'Šimuna nikad nisi voljela. Ti voliš Karla'

Nakon nesreće na groblju, Marta ima viziju u kojoj razgovara s pokojnim Edom

RTL.hr
30.10.2025 09:00

U središtu Martine drame nalazi se vječni sukob između onoga što srce želi i onoga što razum nalaže. Godinama je gradila život sa Šimunom, mužem koji je u očima okoline predstavljao vrhunac uspjeha. "Šimuna nikad nisi voljela. On je bio tvoj projekt, statusni simbol... dragulj u kruni kraljice kvarta", poručio joj je Edo.

"Ti voliš Karla. Oduvijek si ga voljela, ma koliko ga probala zakopati u prošlost", dodao je. Marta se borila s vlastitim poricanjem, no bila je suočena s neumoljivom logikom da, "bez obzira na to koliko puta ponovili laž, laž će uvijek ostati laž, isto kao i istina, ona će uvijek ostati istina, ma koliko je duboko zakopali."

Marta i Edo, Sjene prošlosti
Marta i Edo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Njezina poznata tvrdoglavost, koja joj je, kako sama tvrdi, "omogućila sve što ima", sada se pokazuje kao mač s dvije oštrice. Naizgled savršena fasada – uspješan muž, status u društvu, materijalna sigurnost – počinje pucati pod težinom jednog jedinog pitanja: "A što to zapravo imaš?"

Finalni tjedan 'Sjena prošlosti' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

