Marta napala Šimuna da je prijavio Karla: 'On je dobar čovjek. Ne mogu vjerovati da si tako nisko pao'

"Ne mogu vjerovati da si tako nisko pao", oštro ga je napala, direktno ga optužujući da je sve namjestio iz osvete. "I to samo zato jer si saznao da smo nas dvoje zajedno", dodala je, jasno dajući do znanja da njegov motiv vidi isključivo u povrijeđenom ponosu i ljubomori. Šimun, međutim, nije ostao dužan. Njegova reakcija bila je mješavina bijesa i prijezira, odbacujući njezine tvrdnje kao egocentrične. "Marta, nećeš vjerovati, ali ne vrti se cijeli svijet oko tebe", odbrusio joj je, negirajući da ima ikakve veze s policijskom prijavom.

Šimun i Marta, Sjene prošlosti

Iako je negirao da je prijavio Karla, Šimun je priznao da ga sukob itekako zanima, ali iz potpuno drugačijih razloga. "Itekako me briga, Marta, jer se taj lik mota oko moje kćeri", otkrio je, prebacujući fokus s ljubomore na očinsku brigu. Marta je, međutim, ostala sumnjičava prema njegovim motivima. "Pa si ga zato prijavio policiji?" upitala je. Šimun je ponovno zanijekao, tvrdeći da Karlo ima dovoljno vlastitih neprijatelja i bez njega.

Šimun, Sjene prošlosti

Kulminacija svađe otkrila je pozadinu fizičkog sukoba koji je doveo do Karlovog uhićenja. Dok ga Marta brani kao "dobrog čovjeka" kojeg Šimun ne poznaje, on iznosi potpuno drugačiju, mnogo mračniju verziju priče. "Taj tvoj dobar čovjek, Marta, je meni uletio u ured i prijetio mi pred mojim zaposlenicima", kazao je Šimun, opisujući Karla kao agresivnu i nestabilnu osobu. "Taj tvoj dobar čovjek je mene udario pred cijelim klubom. Ako je tebi dobar čovjek, onda zaista moraš preispitati svoju definiciju dobrote." "Poznaješ ga pet minuta i što, ekspert si za njegovu osobnost?" sarkastično je rekla Marta, prije nego što je prekinuo raspravu i zatražio od nje da napusti njegov ured. Zatim je ušao policajac kako bi uzeo Šimunovu izjavu, a Šimun je na kraju rekao da ga Karlo nije udario i da je sve to jedan veliki nesporazum. Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

