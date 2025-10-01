Marta napravila kaos s lažnom dojavom o bombi! Karlo i ona završili u svađi: 'Kad si mi planirala reći da si molila Šimuna da ti se vrati'

Idiličnu večer u popularnom kvartovskom restoranu, gdje su se među gostima našli i Marta i Karlo, naglo je prekinula vijest o bombi

icon-close

Marta je upravo naručila času vina, pripremajući se za nastavak večeri, kada je osoblje restorana prekinulo žamor s hitnim priopćenjem. "Morate svi odmah van iz objekta", odjeknule su riječi odgovorne osobe. "Žao mi je. Upravo smo dobili dojavu da je u restoranu bomba." "Ljudi moji, što se ovo događa u našem kvartu? Pa kako je ovo moguće?", pitala se Marta. "Ne razumijem zašto policija ne patrolira non-stop. Pa mislim, naša djeca dolaze tu. Ja sam mogla večeras biti tu s Milom", dodala je, dok ju je Karlo gledao sa sumnjom. Nakon što je panična evakuacija restorana zbog dojave o bombi potresla mirnu večer u kvartu, uslijedilo je kolektivno olakšanje – uzbuna je bila lažna. Nakon toga doznajemo da je Marta napravila lažnu dojavu o bombi u restoranu kako bi prekinula večeru s Karlom.

icon-expand Marta i Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Večer koja je trebala biti njihov prvi javni zajednički izlazak pretvorila se u kaos. Ipak, kada se Marta napokon pojavila s vijestima da je sve bila neslana šala, činilo se da se situacija smiruje. "Nije bilo bombe", objasnila je, dodajući s nevjericom: "Bez veze su se neki klinci šalili." Iako je opasnost prošla, gorak okus ostao je u zraku. "Upropastili su nam izlazak", konstatirala je Marta, no brzo se pokušala prilagoditi novonastaloj situaciji, predlažući da večer nastave kod kuće uz piće. Dok je Marta pokušavala spasiti večer, Karlo je iskoristio priliku da otvori temu koja nema nikakve veze s bombama i restoranima, ali ima razorne posljedice za njihovu vezu. "Samo prije nego ti donesem vino... htio sam te nešto pitati", započeo je, a zatim postavio pitanje koje je u potpunosti promijenilo dinamiku večeri: "Kad si ti točno planirala meni reći da si molila Šimuna da ti se vrati?"

icon-expand Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL