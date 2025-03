Marta opet igra 'prljavo' pa pomaže Karlu: 'Pomoći ću ti da dobiješ koncesiju, a ti ćeš zauzvrat...'

Karlo želi koncesiju za restoran, a iako je Marta bila protiv toga, kad je doznala da su Šimun i Olga protiv, odlučila je pomoći Karlu da je dobije. ''Olga i Šimun rade protiv tebe, neće ti proći koncesija. Da, dobro si me čuo, ponuda za restoran ti neće proći'', otkrila je Marta Karlu.

''To je dobra ponuda, ne vidim zašto bi je odbor odbio'', objasnio joj je Karlo, a Marta mu je objasnila kako nije stvar ponude. ''Ti mene očito nisi dobro čuo. Nije važna ponuda. Olga i Šimun lobiraju protiv tebe i uvjerili su Josipa da si ti jako loš izbor... Što da ti kažem – to je novi moćan par, barem su tako umislili'', rekla je Marta. Karlo je komentirao da je to nju više uzbudilo nego njega. ''Što? Nova kraljica je zavladala kvartom pa se bojiš da ćeš izgubiti utjecaj?'' upitao ju je.