Marta otrčala Edi u stan po utjehu, a on je okrutan: 'Bahata si. Što misliš zašto si sama?'

"Marta, reci što imaš za reći", rekao joj je Edo.

"Sumnjam u neke stvari, nisam sto posto sigurna pa me zanimalo znaš li ti nešto o tome. Ovo mi je jako teško i molim te da mi iskreno odgovoriš. Šimunov život se promijenio, on je postao kao neki drugi čovjek. Zanima me jesi li to primijetio", upitala ga je Marta.

Edu je zanimalo zašto je došla k njemu.

"Vidjela sam da se vas dvoje družite u posljednje vrijeme u klubu pa sam pomislila da možda znaš nešto više", rekao je Šimun.

"Kad razmišljam o stvarima i svemu što se događa, čini mi se da Šimun ima neku drugu", rekla je Marta.