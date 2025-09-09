Emisije
Sjene prošlosti

Marta pokazala Olgi Šimunov prsten kao brutalnu pobjedu! 'Za uspomenu na još jednog frajera kojeg nisi mogla zadržati'

Marta je došla do Olge kako bi se naslađivala svojom pobjedom, uvjerena da će Olga nestati iz njihovih života

RTL.hr
09.09.2025 21:15

Olga je počela pakirati stvari kada je zatekla Martu u stanu. Marta je došla kako bi se naslađivala svojom pobjedom, uvjerena da će Olga nestati iz njihovih života. "Što ti radiš tu?", upitala je Olga iznenađena. "Došla sam ti u posjetu, kad ono, ti seliš. Bingo!", odgovorila je Marta, zajedljivo se smiješeći.

"Ne možeš samo tako ući u moju kuću", rekla je Olga. "Nisi ni ti mogla samo tako ušetati u naš brak, pa evo nas", uzvratila je Marta.

Olga, Sjene prošlosti
Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Olga joj je prijetila da će odmah pozvati policiju, a Marta je samo hladno odgovorila: "Nećeš ti nikoga zvati, gotovo je. Jesi sad barem shvatila da ne možeš protiv mene? Nikad nisi mogla, niti ćeš ikada moći. Zapravo mi je žao što ideš, taman mi je počelo biti zabavno. Taman sam se inspirirala, kad ono – gotovo."

"Gubi se iz moje kuće!", viknula je Olga. "Dobro, evo idem", odgovorila je Marta mirno. "Skoro sam zaboravila da imam jedan mali dar za tebe", dodala je, sarkastično se smiješeći. Marta je tada izvadila Olgin zaručnički prsten koji je Šimunu ispao u Martinoj kući.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Za uspomenu i dugo sjećanje na još jednog frajera kojeg nisi mogla zadržati", poručila je Marta. Marta joj je zatim rekla da ga je Šimun bacio što je Olgu izrazito uznemirilo.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

